泰金寶科技（9105）位於泰國碧武里省的工廠傳出工人群聚感染，驚傳至6月1日止通報確診案例已高達5,207例，為此，佛丕府尹還特別發出命令，要求持續封鎖這個廠區並禁止任何人出入，以控制疫情傳播。惟消息似乎有誤，被視為重災區的泰金寶今早特別發出聲明強調，5207例是碧武里省所有工廠的累計確診人數，並非泰金寶一家所致，因澄清奏效，泰金寶3日股價也成功由黑翻紅。

泰金寶科技（Cal-Comp Electronics）位於佛丕府（Phetchaburi）考又縣（Khao Yoi）的廠區爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染，成為佛丕府疫情熱點，為杜絕疫情，佛丕府當局要求工廠從5月20日開始封鎖2週，然在封鎖期即將屆滿之際，卻傳出疫情轉趨嚴重，其中泰金寶位於泰國碧武里省的所有工廠，從5月15日至6月1日累計確診達5207人，其中包括1614名泰籍員工及3593名外籍員工。

惟因消息有誤，泰金寶在3日開盤前緊急上股市觀測站澄清，強調所謂的累計確診人數5207例，實為碧武里省所有工廠的累計確診人數，並非泰金寶碧武里廠區的確診人數，至於泰金寶在該區確切染疫人數，因為佛丕府當局一直在做校正回歸中，目前尚無進一步的數字可以提供。

惟泰金寶重申，疫情期間公司持續密切與各政府單位含防疫中心（DDC）及當地衛生局關注碧武里省之疫情，目前公司整體營運與生產並無重大影響。

據悉此次泰金寶傳出疫情的編號第9座的廠房，目前泰金寶在碧武里廠區共有第4到第12座廠房9座廠房，餘下的1至3號廠房則位於馬哈差。目前除編號第9座的廠房因疫情暫時停工，其他廠區現仍正常生產，泰金寶表示，暫時會先以馬哈差的產能來做支應，5月的出貨目標已大致達成，至於少部分不足的產能也可望在二周內補足，對公司營運並無重大影響。

(工商 )