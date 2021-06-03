高雄港70號碼頭橋式起重機突傾倒，傳出一人輕傷送醫。（翻攝PTT）

貨輪撞高雄港！驚悚影片曝 2起重機倒塌：上面有人

高雄港70號碼頭今（3日）中午傳出工安意外，一艘東方海外(OOCL)的大型貨櫃輪突然撞上碼頭橋式起重機，導致起重機倒塌，1名作業工人當場被壓傷，另有2名工人一度受困在凹陷的起重機內，現已全數救出，均無生命大礙。

透過影片可見，高雄港一艘大型貨櫃輪直直撞上吊掛的橋式起重機，目擊者還大喊，「上面有人」，下一秒鐘，矗立的起重機應聲垮落，整座傾倒在碼頭的聯外道路上，同時還撞擊大量擺放在一旁的貨櫃，而在鋼筋骨幹摔落的瞬間也竄出大量粉塵，場面十分怵目。

據了解，是東方海外航運公司（OOCL）所屬的大型貨輪疑似撞上陽明碼頭起重機，當場造成2台起重機倒塌。現場有部分貨櫃毀損、1人輕傷、2名工程人員一度受困在起重機上，經救援後已於12時45分許脫困，消防局救護人員現場檢查，無須送醫。而實際損失狀況要待陽明回應。

阮綜合醫院指出，此次事故其中一名58歲張姓工人輕傷，由同事陪同送往本院緊急救治，初步了解，其左前臂割傷，手腳有擦傷，另外，四肢活動自如，目前正進行抽血與X光檢查，仍在確定有無內傷。其中一名脫困的林姓工人則說，沒有外傷，「現在是肚子有點餓！」

高雄市政府表示，市長陳其邁在第一時間掌握訊息後，即指派副市長林欽榮、副祕書長郭添貴偕同消防局、勞工局、海洋局、工務局前往現場進行救援並協助相關工作。

副市長林欽榮受訪表示，消防人員利用60公尺的吊車，救援高空中作業受困的2名工人，2人已於12點45分左右平安脫困，經消防局救護人員現場檢查，無須送醫。

台灣港務公司表示，東方德班輪(OOCL DURBAN)總噸86,679，總長316公尺，為東方海外公司所屬貨櫃船，該船今11時21分空船未裝載貨物由高雄港第2港口進港，原訂靠泊高雄港66號碼頭，惟該船航經70號碼頭時，因不明原因有偏航現象，雖經VTC塔台緊急通知船上但未獲得回應，致該船碰撞停泊於70號碼頭之「永眀輪(總噸32,720)」船艏受損，以及岸上4座橋式起重機之其中1座GC8橋式起重機，GC8橋式起重機倒塌後碰撞鄰座1台GC6起重機嚴重受損，合計1座倒塌，1座嚴重損壞未倒塌，並造成1名GC8橋式起重機工人手臂割傷，經送往阮綜合醫院救護，另GC6橋式起重機上保養維護人員2人一度受困，經救出後無受傷情形。

陽明海運回應，3日外輪OOCL DURBAN於高雄港進港時，碰撞本公司所屬鴻明公司營運之高雄70號碼頭，與正進行船邊作業之陽明船舶，導致70號碼頭8號橋式機全倒、6號橋式機脫軌與場邊貨櫃部分倒櫃等狀況；事故發生後，經緊急調查，僅現場作業人員一人皮肉輕傷，即刻送醫後已無大礙，目前現場無人員傷亡或受困等情事，同時本公司船舶經目視與船長檢查報告無重大損傷，今日下午即安排潛水夫及驗船師確認是否具備適航性，後續相關處理，本公司將隨時更新。

(中時新聞網)