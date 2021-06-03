高雄某消防隊員外遇李姓男子太太，面對李男直接到消防分隊登門理論、事後還傳簡訊反嗆「一句話5萬、上法院對誰都沒好處」，李男怒向2人提告求償60萬。高雄地院判定照片不清、消防員免賠，但太太張姓女子需賠償20萬元，可上訴。

判決指出，李男和太太張女結婚10餘年，育有2名子女，日前李男發現妻子舉止怪異，逼問後竟發現妻子去年4月起和某消防隊員外遇，李男還從太太的手機發現性愛照，一氣之下跑去消防分隊找消防員理論。

該消防員否認偷情，事後還傳簡訊嗆李男「別來我分隊亂，你想怎樣直接講」、「一句話5萬」、「大哥，上法院對誰都沒好處，我也是可以提告的，只是浪費大家時間，5萬拿走，大家互不相干是最好的辦法，彼此過彼此的生活，不是很好嗎」。事後李男怒告2人求償60萬元，也與張女離婚。

開庭時，該消防員表示透過網路結識張女，只是普通異性朋友，並沒有發生關係。直到李男登門理論、才知道張女已婚。該消防員也駁斥親密照拍得模糊不清、根本不是他本人，他反倒指控李男有多次家暴前科，精神有問題。

法官認為，親密照僅能證明張女有與某名男子有發生性行為的事實，但照片均未拍攝到男方臉部，無從辨識真實身份。此外，簡訊也不能證明蕭男就是張女的外遇對象，高雄地院判該消防員免賠，但張女行為侵害配偶權，判賠20萬元，全案仍可上訴。

(中時 )