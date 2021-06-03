繼在西班牙、英國、日本等市場推出含酒精飲料後，面對大陸市場龐大的酒類消費能力，可口可樂6月1日在大陸官方微博宣佈「我們開始賣酒了」，表示將在大陸首次推出含酒精飲料—托帕客硬蘇打氣泡酒，被視為可口可樂公司進軍大陸含酒精飲料市場的突破性嘗試，同時也標誌司全面推進「全品類飲料」戰略。

據紅星新聞引述大陸酒水行業研究者歐陽千里表示，可口可樂進軍大陸酒類市場，看中的是市場消費能力以及可口可樂在年輕消費族群的號召力，伴隨「90後」甚至「00後」成長，酒飲消費或會發生翻天覆地的變化，可口可樂入局酒飲是提前占位或佈局。

另在行業觀察人士看來，此類推新或能引發市場關注並在市場分到一杯羹，但不意味會成長為下一個「可樂」產品，而可口可樂已開啟「全品類飲料」時代，但可能將經歷比較難熬的轉型期。歐陽千里更分析未來5年、10年裡，大陸酒類酒市場仍會以白酒消費為主，

為了保持市場競爭力，2019年可口可樂在日本涉足含酒精飲料市場。隨後該產品相繼在西班牙、英國等國家和地區推開。

而另一方面，大陸中研研究院發佈的《2020低度酒行業市場前景及現狀分析》顯示，近2年低度酒市場的消費金額增速在50％以上，僅天貓上的新銳低度酒品牌就超過5000多家。而作為低度酒細分品類之一的硬蘇打氣泡酒市場正在加速擴容。

甚至不僅是可口可樂，記者留意到，大陸本土傳統酒品牌也紛紛入局了低度酒領域，例如茅台在2017年推出低度雞尾酒「悠蜜」；瀘州老窖也成立果酒公司，在前年推出了「青語」、「花間酌」、「拾光」3款低度果酒。

(旺報 )