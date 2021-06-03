文化大學大倫館宿舍4名學生確診，台北市府今(3)日公布另14名快篩陽性者PCR結果，全部都是陰性。校長徐興慶發布校內信件，勉勵校內教職員生：「戰役不會就此終止，請大家繼續同心抗疫」。

徐興慶表示，同學在配合篩檢過程中，忍受了許多身心煎熬，許多網路上的發文和回應，他都看到了，也充分感同身受。

徐興慶提到，為了力拚在最短時間內完成篩檢，百餘位同學必須忍受悶熱、搭乘因防疫無法開冷氣的車輛至他處篩檢，又因調度不順，以致有同學日曬雨淋、很晚才回到學校，心情緊張不安之下又多承受了這些奔波和壓力，他非常過意不去，要向大家致意。

徐興慶指出，這次大倫館疫情來得突然，學校為確保住宿同學的健康安全，絕對需要快速請求政府支援，進行全面篩檢，慶幸獲北市府團隊等協助，促成全國首次前進校園的機動快篩。

徐興慶提到，快篩隊前天下午到校勘查後決定第2天馬上快篩，學校在短短幾個小時完成場地布置、人員調度、車輛調度、受檢學生造冊，和數百位同學的三餐飲食，在時間壓力之下，難免無法面面顧到，對於大家的意見，學校會記取經驗教訓，修正改進。

徐興慶表示，不論如何，希望同學們在這場全校共同面對的戰役裡，看見所有工作人員無私的付出，頂著烈日高溫、冒著染疫風險，汗如雨下仍堅持效能、堅守崗位的實況。

「他們有些是文大師長，絕大多數是特地為我們而來，幫助文大、幫助同學們擺脫疫情恐懼而努力付出的關鍵英雄」，徐興慶特別提到，其中包括市政府團隊、國軍化學兵、公運處、警察局、環保局、衛生局、健康服務中心、聯合醫院同仁，以及照護確診或篩檢陽性同學的醫護們。「讓我們一起感謝這群恩人，成全了對同學和文大校園的悉心照顧。」

徐興慶也勉勵校內師生，戰役不會就此終止，請大家繼續同心抗疫，保護自己，保護家人朋友，謹慎但充滿信心的往前走。

(旺報 )