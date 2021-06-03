受新冠肺炎疫情影響，圖書出版產業亦遭嚴峻挑戰，據中華民國出版商業同業公會全國聯合會今年5月下旬統計，與去年同期相較，出版業上中下游營收下滑者達87％；有縮短營業時間、歇業或停業者達67％； 實施減班、無薪假或計畫裁員者達56％，暫停或調降新書出版量更高達91％。

出版商業同業公會全國聯合會此次調查問券樣本中，出版社占50％、經銷商13％、書店33％、其他(如版權經紀及圖書貿易商等)4％；公司規模佔比為100人以上大型企業 8％、5至99人企業53％、未滿5人企業占39％。

此次調查中，有8成以上業者反應希望獲得政府在企業營運補助及員工薪資補貼方面的紓困協助，然日前文化部所發布的「藝文事業營運損失補助專案」並未將圖書出版業納入其中，使得出版業者求助無門。

該會期望將出版及書店納入紓困 4.0 方案的適用範疇內，亦請相關部會盡快提出具體對應的出版紓 困補助方案。同時，鑒於去年文化部發行藝FUN券對振興圖書銷售起了實際的作用，誠摯建議文化部可再度發放藝FUN券，協助書店業者度過難關，並期待能藉由完整政策工具扶出版於將傾之際。

(中時 )