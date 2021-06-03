全台陸續爆發群聚感染，國民黨立委葉毓蘭今天表示，先前早已行文疫情指揮中心，要特別幫忙長照機構及移工施打疫苗，一來是60歲以上確診者的死亡率高達4成，二則防止破口出現成為行動炸彈；如今多地快速爆發群聚感染，令人怵目驚心，政府若要國人活命就請盡快給疫苗，「不給疫苗快滾下台！」

葉毓蘭指出，從日前北市信義區長照機構傳出群聚感染，新北、基隆長照機構也相繼發生群聚，至少已有60多人確診、8人死亡。只是，到底全台有多少機構的長輩染疫，無論媒體怎麼追，指揮中心就是不告訴你，因為他們也不知道，讓外界只能從每天的報數中，慢慢算出目前台灣60歲以上確診者死亡率高達4成。

葉毓蘭強調，長照機構的住民，很多是家人無力照顧的多病長者，去年加拿大有4千多位長照住民染疫死亡，美國確診死亡者當中，也有2成來自長照機構，他們無疑是新冠疫情下最大的犧牲者。

因此，葉毓蘭表示，上周已行文防疫指揮中心，特別提醒一定要看到這群弱勢族群，盡快協助施打疫苗，否則一旦出現破口，絕對會是在各地引爆的行動炸彈。但葉毓蘭說，如同很多國人一樣，目前我也有至親住在長照中心，而疫情升級後，沒有辦法出門、回家，只能仰賴中心的醫護與外籍看護工照料，但這些長照機構的工作人員，有多少人接種過疫苗？

葉毓蘭進一步表示，除了手無縛雞之力的長輩，還有在台灣將近80萬的移工，其中合法72萬，失聯與非法的不知多少萬，就像昨天高雄查獲1名失聯移工，正戴著口罩和嫖客進行性交易。

葉毓蘭不滿地說，過去陳時中還大言不慚的說疫苗夠了，民進黨發言人顏若芳也說進太多疫苗無法消化，但人命關天，政府要讓國人活命就請盡快給疫苗，讓弱勢族群做好防疫才能避免群聚擴散，「不給疫苗快滾下台！」

(中時 )