台灣疫情爆發，疫苗短缺儼然成為危機。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，肯定想要協助政府買疫苗的企業、地方政府，但即使買到疫苗，施打到發揮效果仍需要一段時間，呼籲大家目前還是要做好個人防護，避免群聚。

陳志金今（3）日於個人臉書粉專《ICU醫生陳志金》寫下，肯定想要協助購買疫苗的企業、地方政府，買得到是一件開心的事，若買不到，也不必灰心，畢竟疫苗原廠並不在台灣，有的也只願意與中央政府接洽，像是嬌生就表示，在疫情緊急狀態期間，不跟第三方或是透過第三方合作。

陳志金也舉了南韓大邱市的例子，大邱市政府透過管道自購3000萬劑輝瑞／BNT疫苗，但南韓CDC判斷，非循正規管道，因此下令禁用。而輝瑞也表示，只跟國家政府提供疫苗，不會以其他途徑供貨。

陳志金說，即便買到疫苗，也開始接種了，但其發揮的效果，還需要一段不短的時間，這段期間，大家還是要做好個人防護、避免群聚，唯有團結一致，才能共同度過。

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(中時新聞網)