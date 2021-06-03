疫情嚴峻，為降低老舊機車造成汙染，彰化縣政府特別推動線上申請機車補助，同時創建[email protected]官方帳號，提供1對1即時諮詢服務，只需要透過手機，即可在家申請，今年也是行政院環保署「機車汰舊換新補助」適用最後1年，彰縣府每輛補助1500元，加上環保署及工業局補助換新機車最高總補助達1萬1500元。

彰化縣尚有82萬多輛機車，其中1至4期車，出廠滿13年以上，老舊機車還有23萬輛，是六都外第一多，去年彰化縣共淘汰5萬7219輛老舊機車，淘汰率約20％，因新型機車除了耗油量較少，也比舊車排放汙染少1.5倍以上。

環保局表示，除了持續提供機車汰舊換新補助，再次呼籲機車車主，領有牌照出廠滿5年以上的機車，每年應實施排氣檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成。請民眾把握最後1年燃油機車補助機會，盡快提出申請補助。

縣府也強調，為提供安全定檢服務，彰化縣政府已宣導縣內226家定檢站，應落實定期消毒、佩戴口罩及實聯制等防疫作為，請民眾外出騎車去定檢時，佩戴口罩遵守防疫規定，保護自己也保護別人。

(中時 )