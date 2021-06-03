台南市安南區台江大道3段3日凌晨4時12分發生一起死亡車禍慘劇，一名侯姓男子駕駛一輛麥拉倫超跑在台江大道與海佃路4段時，追撞前方同向陳姓夫妻駕駛的馬自達休旅車，兩車當場爆炸起火，3人不及逃生都被燒成焦屍，警方調查，侯男目前為當地一家娃娃機機械抓臂工廠作業員，家中經營公司相當富裕，為一名富二代。而陳姓夫妻則是養殖業者，雙方家屬到場認屍時均泣不成聲，目前警方仍在釐清肇事責任。

麥拉倫超跑被火燒成灰燼。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方根據車牌查出三名死者身分，隨後雙方家屬都被通知到場，見狀皆放聲大哭，陳姓夫妻從事水產養殖業，正從市場結束買賣要開車回清砂街家中，侯男家住海佃路4段，同樣再回家的路上發生意外。

超跑追撞休旅車，車禍現場一片狼藉。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台江大道因道路筆直，路面寬闊車少，今年已連續發生多起重大死亡車禍案，包括2月份6死車禍，3月份自撞死亡車禍。

警方調閱監視畫面，查出29歲侯姓男子駕駛一輛麥拉倫570S超跑，3日凌晨4時許沿台江大道3段內側車道東向西行駛，直接追撞前方的65歲陳男駕駛的馬自達休旅車，車上副駕駛座還有49歲的陳姓妻子。

侯男的超跑沿內側車道撞上前方休旅車後方，超跑立刻往右偏移出車道外，隨後起火燃燒，休旅車則是遭撞擊後起火，車身左右晃動行駛，再往右偏離車道。

警消人員到場時，兩車已成一團火球，消防隊員迅速撲滅火勢，休旅車已剩車殼，超跑更只剩底盤，兩車連人帶車都成灰燼，3人都來不及逃生，直接在車內被燒到幾乎不成人形，當場喪命。

車禍發生後，消防隊報請火調科查驗車輛起火原因，警方調閱監視器畫面查看，釐清肇事責任。

(中時新聞網)