行政院會今（3）日通過主計總處提報的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，追加防治預算734億元、紓困預算1866億元，合計追加2600億元，所需財源將全數以舉借債務支應，並將送請立法院審議。

防治預算追加包括衛福部632億、交通部58億、通傳會14億、內政部12億、教育部11億、環保署5億、農委會及經濟部各1億。紓困預算追加包括經濟部583億、勞動部449億、教育部267億、農委會196億、交通部166億、衛福部159億、文化部45億。

此次衛福部編列792億，包括辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗267億元，發給防疫具績效者獎勵金、補助醫療機構因防疫需要停診停業營運損失149億元，提升疫情監測與檢驗量能78億元、補助地方政府防疫動員、辦理防疫物資與藥品徵用73億元，辦理民眾急難紓困救助、關懷弱勢加發生活補助65億元，補助0～2歲幼兒家庭防疫經費等。

經濟部編列584億，包括辦理商業服務業員工薪資及營運成本、會展產業員工薪資補貼約432億元，事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷等。勞動部編列449億，包括辦理自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼440億元、勞工紓困貸款利息補貼等。

教育部編列278億，包括補助2歲至國小階段孩童與國、高中身心障礙學生家庭防疫經費，辦理私立幼兒園、短期補習班、運動事業等員工薪資及營運成本補貼，購置各級學校防疫物資及提升居家線上學習資源等。

交通部編列224億，包括辦理防疫旅館補助，旅館業、旅行業、觀光遊樂業、導遊及領隊員工薪資及營運成本補貼，航空業及機場業者等降落費、土地房屋使用費及權利金補貼，計程車、遊覽車等駕駛人薪資及遊覽車客運業營運成本補貼等。

農委會編列197億，包括辦理農漁民生活補貼174億元、農漁畜產業及休閒農業紓困貸款利息補貼、農漁業與休閒農業船員薪資及營運成本補貼7億元等。文化部編列45億，包括辦理藝文事業員工薪資及營運成本補貼等。

(時報資訊)