航運股今天再度成為台股多頭馬車，除了內需的台灣高鐵(2633)及漲多修正的宅配通(2642)下跌外，其他全面上漲，航運類股指數漲幅達5％，占大盤資金比重也達到3成。其中，長榮今天股價超車陽明，市值衝上6200億元，超前中鋼(2002)6100億元，市值已經來到台股第12大，盤中成交量也居台股第一大。

貨櫃景氣一路看漲，4月蘇伊士運河事件後，歐美航線運價重啟漲勢，整體受惠需求端維持熱絡，遠洋航線運價提升，預估高運價將持續至第3季。

法人報告持續調高長榮及陽明獲利及目標價，估計長榮第2季及第3季每股盈餘可維持7.5元以上的高水準，目標價上調至133.5元。大型投顧更樂觀的預估，陽明今年第3、4季每股盈餘上看11.6元及10.1元。

長榮股價今天再創新高，盤中來到120元，超過陽明的117.5元，市值一路挺升，突破6200億元，中鋼今天回檔，市值降到6100億元附近，長榮市值接下來將挑戰聯電(2303)的6700億元。

(時報資訊)