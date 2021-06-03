過去一個月以來，美國已有多達25個州宣布將提前結束疫情時代的失業福利措施，根據外媒所做的分析，大約370萬美國人將受到其州政府提前退出聯邦失業計畫的影響。

美國聯邦政府提供的每周加發300美元失業給付措施，原訂於9月6日正式到期。這25個州當中，最早的將於6月12日就結束該援助措施。

周二馬里蘭成為最新宣布將退出這項聯邦措施的州，其決議將自7月3日起生效。

其他24個州為阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑那、阿肯色、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、印第安納、愛荷華、密西西比、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布什爾、北達科他、俄亥俄、奧克拉荷馬、南卡羅來納州、南達科他、田納西、德州、猶他州、西維吉尼亞州和懷俄明。

受到影響的勞工每周將失去300美元的額外失業津貼。大多數州也將完全終止為自營業者、零工和長期失業者提供的福利。

這些州的州長全都是共和黨人，他們主張加發救濟金導致失業勞工不願出門找工作，這種情況使企業難以填補創下新高記錄的職缺。

馬里蘭州長Larry Hogan周二表示，雖然這些聯邦計畫提供了重要的臨時救濟，但現在疫苗和工作的供應都相當充足，我們現在面臨的主要問題是企業正試圖招聘更多人，但許多企業都面臨嚴重的人力短缺。

部分經濟學家則認為，對於企業招不到人，加發失業給付或許有一點影響，但其他因素的影響可能更大，如健康疑慮或兒童托育等問題。摩根大通上周發布報告指出，砍失業給付「與政治有關，而非經濟」。

(時報資訊)