為企業場域導入AI、IoT應用的創新活水，台灣大(3045)宣布，與華電網(6163)、瑞擎數位共同打造5G企業專網應用，由台灣大為企業用戶量身建置專屬的5G網路設施及服務，以獨特的「行動邊緣運算閘道技術」作為資安防護的基礎，助力企業站上工業4.0的趨勢浪潮。目前已有龍頭級的傳產及科技大廠安裝上線，率先享有台灣大5G企業專網高速、低延遲的好處，鍛造能所不能的競爭力。

台灣大商務長吳傳輝表示，高科技、製造業生產環境有其專殊性，網路佈建為一大挑戰，台灣大以資通訊專業，為不同場域規劃最適合的網路架構，並依企業需求及場景現況，部署5G服務主流頻段3.5GHz、或混合使用超高速的28GHz頻段，結合台灣大生態圈夥伴的解決方案，網路防禦機制更大幅提升，企業用戶能以低建置及維運成本，擁有一個電信等級5G專網，為企業的5G數位轉型全面數位化、智能化提供一步到位的客製化服務。

台灣大與生態圈夥伴合力推出「5G企業專網」，除了台灣大電信專業團隊，還有系統整合(SI)業者華電網與資安新創公司瑞擎數位。華電網挾二十多年電信、網路、雲端、資安及網管等多元整合經驗，搭配瑞擎數位重要核心技術「行動邊緣運算閘道」解決方案，陣容整齊，5G專網服務與資安防護，一步到位，將協力促進實現工業4.0願景。

台灣大積極協助企業布局5G專網，已與超過30家業者完成MOU簽署，並於製造業、醫療、交通運輸等領域展開PoC(概念驗證)，5G專網能驅動產業數位轉型、智慧升級，提升營運效能。台灣大商務長吳傳輝舉出落地案例，品管巡檢透過穿戴AR裝備擷取影像，交由AI判讀，即時回傳異常報告並達成人機協同，有效提高產能與良率，對企業用戶而言，5G專網具體投資效益看得見，更有機會帶動創新發展應用。

企業搭載5G專網轉型升級，不僅是為了提升競爭力，還有可能成為企業生存應變的關鍵。調研機構Gartner報告指出，新冠肺炎衝擊全球製造供應鏈，工廠勞動力短缺，產量與產能下降至少20%，即便受創頗深，根據2020年底Gartner調查，47%的受訪企業預計加碼投資IoT應用、25%的企業運用AI進行遠端操控及零接觸管理，朝工廠自動化邁進。智慧製造儼然成為企業抗疫成長的解方，同樣受到疫情影響，5G專網在醫療照護、娛樂展演、能源產業等領域亦極具發揮潛力。

(時報資訊)