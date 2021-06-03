中央氣象局表示，今(3)日天氣是這幾天最穩定的時候，僅山區有局部午後雷陣雨，今日要留意的是各地的高溫，白天全台普遍高溫可達32至35度，要留意補充水分；颱風部分，「彩雲」雖然目前是輕颱下限，今天白天進入南海後，結構、強度有機會稍稍重整，今天持續北上，明天相對最接近台灣，假設今天白天強度持平較久，或減弱速度較慢，氣象局不排除發布颱風警報。

氣象局技正羅雅尹表示，今天天氣相對是這幾天最穩定的時候，各地多雲到晴，僅山區有局部午後雷陣雨，白天普遍高溫可達32至35度，氣象局也針對今日中午前後全台14縣市發布高溫燈號，其中南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

羅雅尹指出，第3號颱風「彩雲」因為移動時通過呂宋島東方陸地，結構上並不是太好，目前強度在輕度颱風下限，但今天白天進入南海後結構、強度有機會稍稍重整，後續路徑部分，預估路徑將逐漸往北，然後轉朝東北通過台灣巴士海峽南測再進入台灣東方外海，明天相對位置最接近台灣。

羅雅尹說，假如「彩雲」在今天白天強度持平較久，或減弱速度較慢，氣象局不排除發布颱風警報，明天巴士海峽東南部海面風浪較大，西南部近海、東南部沿海恆春有長浪，要特別注意。

至於颱風對陸地影響部分，因為有可能減弱為熱帶性低氣壓，但還是會為台灣帶來水氣，造成大氣不穩定，明天南部、中部、東南部有不定期短暫陣雨或雷雨，下午也要留意午後雷陣雨，尤其不穩定，下午過後各地山區與大台北要特別留意午後大雷雨。

周末第二波梅雨滯留鋒面來到，周六(5)鋒面將抵達台灣上空，預計將會徘徊2到3天，各地容易有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部、東北部容易有短延時強降雨造成的大雨或雷雨。

預計該鋒面影響到下周一(7)，下周二(8)鋒面北移，整體雨勢會稍微趨緩，南部、東半部還是不定期有短暫陣雨機率，中部以北大致恢復午後雷陣雨的天氣型態。

(中時 )