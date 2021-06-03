生出病房就對了！一名護理師發文控訴，當了數十年的臨床護理師，卻在本土疫情爆發後，看清基層多不被保護，確診人數攀升，上面要求她們盡快生出病房，但倉促下改裝的專責病房，設備卻很陽春，向長官詢問這樣安全否，只得到蒙頭去做的要求。她並透露，在指揮中心的威脅下，台大醫院的資深護理師一個個的出走了。

一名護理師在臉書發文表示，她在某醫院工作數十年，今天終於卸下了看似光環的枷鎖，畢業那年熱血投入臨床護理師的工作，甚至一路衝到自己夢想中的醫院任職，曾以為自己會一路做到退休，但這次新冠疫情爆發，卻讓她看清基層人員是多麼不受保護、工作環境是多麼的不堪以及設備有多麼不安全。

該名護理師表示，疫情爆發後，上面倉促改裝專責病房、一天裝好風扇、一天就要他們清空病人、一天就要他們在類負壓的環境下收治確診重症病患，當外面風大將風吹了進來，他們被迫與重症患者一起吸新冠肺炎的空氣，向上詢問這些設備是否安全，長官只說「我無法回答你、目前只能蒙頭去做。」讓她無助又失望。

該名護理師直呼，她也是人生父母養的，她也會恐慌、害怕，真心一段時間睡不著，也睡不好，心想萬一確診了，輕者可能無症狀，重者可能死去，也需隔離在院方宿舍，甚至可能會牽連到同住家人。每天提心吊膽的生活、害怕把病毒帶回家，每天手洗了又洗、酒精瘋狂消毒、手無止盡的乾裂，好了又乾裂，不停重複循環。

該護理師指出，因為衛福部常務次長石崇良的威脅，台大醫院的資深護理師一個個的出走了，請醫院正視基層所反映的問題，衛福部怎麼可以說「如果醫院不配合就撤銷醫學中心的資格當威脅？這種陽春的設備叫基層員工如何全力應戰這可怕的疫情？」

護理師也說，衛福部要求醫院生出病房就對了，如果不配合增加收治病人數量，就要撤銷醫學中心的資格，各家醫院的院長聽了怎麼可能不配合？但護理人員就是不夠，大家都上班上得好累，在不安全的環境上班，大家都好心慌。

(中時新聞網)