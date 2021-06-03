江惠貞回應，公司嚴格要求員工落實防疫，若有違反規定一律送衛生單位懲處，嚴重將取消承銷人資格禁止入場，「絕不容許防疫破口產生」。（民進黨團提供）

新北市民進黨團接獲民眾檢舉，新北果菜批發市場常有批發商脫下口罩抽菸、聊天或飲食，讓採購民眾人心惶惶，質疑侯市府放任市場成為防疫破口；對此新北果菜公司總經理江惠貞回應，公司嚴格要求員工落實防疫，若有違反規定一律送衛生單位懲處，嚴重將取消承銷人資格禁止入場，「絕不容許防疫破口產生」。

新北市民進黨團總召集人黃俊哲表示，近日接獲民眾陳情，新北果菜批發市場口罩不戴好，抽菸、聊天的一大堆，場內人員也不管，走進市場隨便都能瞄到不遵守防疫規定者，看得民眾膽顫心驚。

黃俊哲也質疑，新北市賣場及市場確診足跡一半以上，各縣市陸續關閉傳統市場營運，侯友宜不僅不跟進，還交由各個市場自治會管理，把防疫責任丟給各業者，「侯市長很喜歡創造新名詞製造恐慌，讓民眾一窩蜂到市場搶購物資，卻連自己管的市場都沒管好，拜託侯市長不要再睡了」。

對此江惠貞回應，新北果菜公司嚴格要求三重批發市場、板橋批發市場，約共100多名員工落實防疫工作，除了配發口罩、護目鏡、消毒水物資外，拍賣台也放置消毒水噴槍，要求員工務必落實防疫作為。

江惠貞說，針對批發市場進出的承銷人、批發商與一般消費者，市場均落實實聯制、量體溫等防疫措施；但不可否認，有些批發商因清晨開始工作，早上6點到8點間需要吃早餐，期間拿下口罩飲食、抽菸或交談。

江惠貞說，公司均派巡場人員隨時巡查，若發現有人沒戴口罩，首次違規要求3天禁止進場，違規二次10天禁止進場，違規3次將直接取消承銷人資格，同時送警政與衛生單位裁處，目前已送交4件沒戴口罩案。

江惠貞強調，新北果菜批發市場匯集來自全省的菜農，沒有休市、停業的本錢，絕不容許一絲染疫的風險，「若有民眾拍到有人沒戴口罩，請不要客氣大力檢舉，我們一定送衛生單位懲處，絕不讓果菜市場成為防疫破口」。

(中時 )