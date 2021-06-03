台灣製造業將能力抗疫情！工研院研究團隊估測的2021年臺灣製造業產值應能達到新臺幣20.92兆元，產值年增率10.03％，創下十年新高記錄，不僅四大業別均正向成長，金屬機電、資訊電子、化學工業三大業甚至可望出現雙位數成長。

工研院IEKCQM預測團隊 3日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果。工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，適逢國內正遭逢COVID-19疫情衝擊，工研院觀察產業產值變動，目前疫情對臺灣製造業衝擊的影響有限。

該團隊指出，各國陸續啟動疫苗接種計劃，已逐步邁向經濟正常化，加以在主要經濟體的大型振興政策支持下，全球經濟復甦情況強於預期，受到國際需求強勁回升帶動，加以全球供應鏈重組與轉單效益等因素，我第一季出口表現亮眼，展現台灣製造業生產活動持續的量能。

就製造業四大業別的預測，工研院IEKCQM預測團隊指出，就產業規模看，資訊電子業在產能回流及轉單效應的挹注下，預估2021年產值將達達8.55兆元，成長率11.49％，是四大業別中規模最大、維持高成長動能之一。其次是金屬機電業，預估2021年產值將達5.67兆元，成長10.15％。

化學工業的產業規模，在2021年約能達4.20兆元，雖僅約資訊電子業的一半，但預計2021年產值成長將有12.5％，成長動能引領所有產業。

至於產業規模最小的民生工業，也恐在此波疫情衝擊國內零售、餐飲等終端消費下，而愈形萎縮，工研院表示，由於民間投資意願仍高、防疫等相關商品需求仍在，可望支撐臺灣民生工業維持成長。預估2021年民生工業產值將成長1.48％，產業規模彈成長達到2.50兆元。

(工商 )