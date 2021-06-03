佛光山近期發文給中央流行疫情指揮中心提及將購買20萬至50萬劑嬌生疫苗捐贈給我國政府，但昨天嬌生聲明提及「只與政府協商」，對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，經與海外代表聯絡，得知嬌生公司已與我政府對接上，多了一絲希望。

趙怡說，後續只要指揮中心與廠商協調好，佛光山要做的就是負責付款。

(中時 )