佛光山：嬌生已與我政府對接上 多了一絲希望 13:082021/06/03 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 佛光山近期發文給中央流行疫情指揮中心提及將購買20萬至50萬劑嬌生疫苗捐贈給我國政府。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佛光山近期發文給中央流行疫情指揮中心提及將購買20萬至50萬劑嬌生疫苗捐贈給我國政府，但昨天嬌生聲明提及「只與政府協商」，對此，國際佛光會中華總會總會長趙怡表示，經與海外代表聯絡，得知嬌生公司已與我政府對接上，多了一絲希望。 趙怡說，後續只要指揮中心與廠商協調好，佛光山要做的就是負責付款。 張大千最大尺幅對聯 80年首亮相 王尚智：阻止民間採購疫苗殺紅眼 沒人會原諒 (中時 ) #佛光山 #嬌生 #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Aura Tao面對內心走出自我 04:102021/06/03 時尚消費 大雲深處有人家 04:102021/06/03 藝文副刊 郭台銘捐疫苗 缺一紙原廠授權書 04:102021/06/03 焦點要聞 「屏安在家」防疫 屏東觀光圈推網購美食 10:222021/06/03 生活 陳時中稱永齡缺原廠授權書 游淑慧踢爆「哪有規定」批：刁難 09:102021/06/03 政治 王之道／蔡政府冷血背叛人民 09:002021/06/03 政治 張柏芝受夠再生兒子 欣喜吐想生女兒理由網傻眼 09:572021/06/03 娛樂 趙少康直言民怨沸騰 總統壓力大 04:102021/06/03 財經焦點 美最快今日公布8000萬劑疫苗分配 布林肯：根據需求、不扯政治 09:012021/06/03 國際 疫後第一槍 長榮北美線下周增班 04:102021/06/03 財經焦點 永齡買BNT疫苗 獨缺授權書 04:102021/06/03 財經要聞 生活熱門新聞 下波梅雨時間曝 水庫救援2.0！豪大雨連下3天 - 生活 獨》立榮載到確診者 旅客身分曝！爆一驚人狀況 - 生活 UberEats遭爆集體拒送麥當勞 外送員吐黑暗內幕：看到直接棄單 - 生活 獨》勞動部自營作業者紓困兩種領法 161萬人領得到 - 生活 - 工商 指揮中心威脅醫院增病房 台大護理師爆發出走潮 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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