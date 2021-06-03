「小英！給我疫苗」全民快閃 總統府前最新畫面｜2021.06.03

台灣疫情嚴峻，被視為唯一解方的疫苗卻嚴重不足，國民黨立委鄭正鈐、前新聞局長鍾琴，今（3）日發起「『小英！給我疫苗』全民快閃活動」，號召民眾下午2點開車或騎車行經總統府周邊時，長按喇叭10秒鐘。鍾琴批評，政府防疫政策完全失去章法，她也解釋為何選在下午2點舉行此活動。

根據活動採訪通知指出，台灣疫情並未如指揮中心指揮官陳時中所言趨緩，6月3日是禁菸節，「大家怒火中燒，需要發洩」，因此號召民眾下午2點請自行開車前往總統府周邊道路，一起長按喇叭10秒鐘，表達全民要求「趕快施打救命疫苗」的訴求。

前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐發起「『小英給我疫苗』全民快閃活動」，號召民眾下午2點開車或騎車經過總統府周邊道路時，一起長按喇叭10秒鐘。（圖／摘自臉書）

大批民眾響應「『小英給我疫苗』全民快閃活動」，下午2點開車或騎車經過總統府周邊道路時，一起長按喇叭，車輛綿延數十公尺。（圖／中時新聞網）

時間一到，總統府前開始出現車輛長按喇叭，車龍一路綿延數十公尺，也有人在車身貼上「我要疫苗」標語，強烈表達訴求。總統府前車潮一度出現堵塞狀況，喇叭聲持續超過20分鐘，另有人在總統府前高舉旗幟；而發起人之一的國民黨立委鄭正鈐也現身受訪。將近2點30分，警方出動管制總統府前路段，避免車輛再度湧入。

有民眾在車身貼上「我要疫苗」標語。（圖／中時新聞網）

車輛不斷湧入，警方已管制總統府前路段。（圖／中時新聞網）

國民黨立委鄭正鈐號召群眾到總統府前按喇叭「要疫苗」

至於為何選在下午2點，鍾琴今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，因下午2點是指揮中心記者會。她批評，目前防疫政策可以說完全失去章法，當政府失能，甚至站在人民的對立面，不斷做出錯誤、不合常情常理的決策時，人民就應該勇敢站出來表達心聲。

鍾琴希望透過此活動，能引起媒體及國際注意，也能透過人民心聲的傳達，讓政府真的能重新思考是否改變政策，因目前疫苗採購政策明顯錯誤，不管是捨棄國際唾手可得的疫苗，或阻撓民間採購，整起事件好像都在護航國產疫苗，這怎麼會是負責任的政府？

鍾琴盼政府能理性、用同情心來照顧人民，人民用選票選出一個政府，它的職責就是要制定良善政策，尤其當國家發生嚴重災難，國際間都紛紛考慮解禁時，台灣反而陷入危機之中，人心惶惶，明明看到國際間可以買到的疫苗整府卻不願放行，真太令人震驚、令人匪夷所思了。

(中時新聞網)