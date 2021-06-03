40歲韓國女星全智賢和身家400億韓元的富二代崔俊赫結婚9年，昨(2日)有前記者爆料，指全智賢和崔俊赫分居半年，崔俊赫更以「不想再當全智賢老公」為由提出離婚，但公司求證全智賢已全數否認，韓媒稍早報導，崔俊赫為回應傳聞，還將通訊軟體的個人頁面改為《灌籃高手》的漫畫圖，巧妙改編經典台詞為「好想當全智賢老公」，幽默回應婚變。

前記者金龍浩（김용호，音譯）與律師姜龍植（강용식，音譯）昨晚在Youtube節目《橫豎研究所》爆料全智賢和老公至少已經分居6個月，並指他倆本來是小學同學青梅竹馬，2010年在朋友介紹下再度牽上線，兩年後閃婚，這樁富上加富的婚姻本來引來眾人稱羨，去年底卻傳出男方執意分居要求離婚，更暗指崔俊赫是為了第三者才打算結束婚姻。

韓媒報導崔俊赫幽默回應婚變。（圖／翻攝自《nate》韓網）

全智賢所屬公司「Culture Depot娛樂」稍早發表聲明，表示現在網上正傳播關於全智賢離婚分居的傳言，已確認在節目《橫豎研究所》中所說的均不是事實，將對不實報導和惡意散布行為採取法律措施應對，否認全智賢9年婚姻觸礁。

全智賢否認跟老公分居鬧離婚。（圖／中時資料照片）

韓媒稍早報導，對於婚變謠言，崔俊赫也親上火線回應，他更換了通訊軟體個人頁的背景圖，改成《灌籃高手》中三井壽對安西教練說「我想打籃球」的一幕，只是他巧妙地更換台詞，變成「我想當全全（全智賢）的老公」，以此表達對婚姻的態度，逗趣否認厭倦全智賢的說法，引來粉絲笑說：「不只你想，我們也想」、「姐姐沒事就安心了」、「感覺倒吃了一把狗糧」、「不敢相信有全智賢這樣的老婆還要出軌」。

(中時新聞網)