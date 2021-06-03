本土疫情持續擴大，截至2日國內疫情通報，累計本土8195例、149例死亡，遠超過SARS時期紀錄。國民黨立委鄭正鈐指出，死亡病例多是銀髮族，故長照機構內長者與工作人員時時面臨高死亡率威脅，卻一直未得社會關注。因此他特別在立法院黨團協商中，要求政府在提高紓困條例特別預算上限同時必須承諾，優先為長照機構工作人員和長者接種疫苗，不料卻遭民進黨團聯合行政單位強制修改，讓他相當痛心。

鄭正鈐2日在臉書發表文章《長照機構應特別保護！》內文指出，迄今國內疫情通報，累計本土8195例、149例死亡，死亡病例多是銀髮族，而長照機構內都是銀髮族，一旦工作人員或任何長者染疫，都將迅速擴散且面臨高死亡率威脅。據了解，某長照養護機構在5月23日發現2名長者確診，經過市府快篩所有住民及工作人員，共34人全數陽性；更不幸的是，到1日為止已經有7名長者離開！

鄭正鈐表示，自己對於這7位長者的離去非常痛心，因此他在5月28日黨團協商中就提出附帶決議，要求政府在提高紓困條例特別預算上限的同時必須承諾：1、因任何原因去醫院的長者在返回機構前，需要施行PCR篩檢；2、優先為長照機構內的工作人員和長者接種疫苗。可惜被民進黨團聯合行政單位將「應做到」被改成「建議做到」，讓長照機構仍曝露高度風險中，

對此，鄭正鈐強烈呼籲：「民進黨應以弱勢超高風險長者為念，優先為出入醫院的機構長者施行PCR篩檢！優先為長照機構內的工作人員和長者接種疫苗！」

文章一出，網友反應熱烈，紛紛回應：「人民要疫苗，人民不要民進黨，罷免蔡英文買疫苗救台灣」、「好像年長就是死了活該，因為誰叫你年紀大，又有老毛病，更不該的是又感染了新冠肺炎」、「藝人張小燕出來呼籲政府給疫苗，竟然被抹黑製造仇恨、製造對立」、「他們只在意高端的股價，根本不在乎老百姓死活」。

(中時新聞網)