刑事局駐荷蘭聯絡官去年10月接獲比利時海關情資，發現有跨國毒品走私集團，以國際快遞走私K他命到台灣，刑事局國際科循線逮捕林姓男子等4嫌到案，查扣到市價達400萬的毒咖啡包7906包，檢方複訊後聲押4嫌獲准，檢警刻擴大追查幕後主嫌。

刑事局國際科經清查過濾毒郵包，深入比對出林嫌等人身分後，立即報請士林地檢署檢察官林思吟指揮偵辦，與士林分局、市刑大、新北市刑大等單位共組專案小組深入追查。

專案小組連月跟監蒐證，發現嫌犯不斷變換車輛，以製造斷點躲避追查，在掌握嫌犯行踪與犯罪證據後，上月29日在嫌犯租屋處將他們逮獲，查扣到現金52萬多元，並在北市大同區大龍街停車場的車內，查獲毒咖啡包1503包，在延平北路4段停車場車內，查獲毒咖啡包6403包、含MDMA成分的藍色藥丸等大批毒品。

警方調查，嫌犯取得毒品後，分裝製成毒咖啡包，再將毒咖啡包放在車廂內，車鑰匙放在後車輪上，讓買家自行開門取貨，企圖製造死轉手躲避查緝，但最終仍遭警方識破。

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(中時 )