繼先前在台開賣全新紫色iPhone 12（iPhone 12與iPhone 12 mini）、藍牙追蹤器AirTag之後，蘋果官網終於正式開賣全新搭載M1晶片的iPad Pro、24吋全新iMac以及新款Apple TV 4K，有興趣的網友們可以參考。

【iPad Pro第五代】

M1 iPad Pro現可搭配全新的白色巧控鍵盤。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

全新的iPad Pro共有12.9吋與11吋款式，全都採用M1晶片，搭配iPadOS。11 吋 iPad Pro 則仍舊搭配 Liquid Retina 顯示器，12.9吋款式則採用Liquid Retina XDR 顯示器（mini-LED螢幕），支援1,000,000:1 對比度，可帶來更生動逼真的細節。也是首度支援5G的款式。使用eSIM即可啟用cellular網路服務。

iPad Pro系列前置相機升級為1200萬畫素超廣角相機，視角達 122° ，可支援 FaceTime 和新的「人物居中」功能；主相機則是1200萬畫素相機與1000萬超廣角相機，搭配閃光燈以及LiDAR光學雷達掃瞄儀。全新iPad Pro系列連接埠也升級Thunderbolt（頻寬40 Gbps）以及USB 4，它相容於現有的 USB-C 連接器，可為 iPad Pro 開啟一系列各式各樣的高效能配件生態系統。

配件上全新iPad Pro（第五代12.9吋、第三代11吋）推出可搭配的Apple Pencil（仍是第二代），巧控鍵盤和鍵盤式聰穎雙面夾。其中巧控鍵盤推出全新白色款式（原先只有黑色款式）。全新的iPad Pro容量提供128GB、256GB、512GB、1TB、2TB等五種容量，都有Wi-Fi以及Wi-Fi + celluler版本。11吋款式價則自NT24900起跳、12.9吋是NT$34900起跳（蘋果官網iPad價格表可以看這篇）。

【24吋七彩iMac】

七彩24吋iMac開賣。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

全新的24吋iMac搭載M1晶片，讓iMac 變得更輕薄精巧，機身僅11.5mm；具備4個USB-C連接埠，其中兩個支援Thunderbolt；全新的24吋顯示器支援P3 廣色域，可呈現逾十億種色彩；iMac 搭配歷來最佳相機系統，支援1080p解析度，帶來更高畫質的視訊通話；iMac 能以空間音訊功能來支援播放具備「杜比全景聲」的影片，讓你在家也能感受有如電影院等級的音效；錄音室等級麥克風，則帶來高品質的談話體驗。

全新 iMac 共有藍色、綠色、粉虹色、銀色、黃色、橘色、紫色7種顏色，還帶來同色系鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板。適用於iMac的全新巧控鍵盤現在具備 Spotlight、「聽寫」、「勿擾模式」以及表情符號的功能鍵。Touch ID 也初次來到 iMac，只要動動手指就可授權解鎖電腦、切換使用者帳戶、使用 Apple Pay 和下載 app，輕鬆、快速又安全。

iMac共有三種款式，搭配8核心CPU與7核心GPU的款式，提供8GB RAM+256GB ROM，提供2個Thundetbolt連接埠，與巧控鍵盤，售價NT$39900。搭配8 核心 CPU、8 核心 GPU、8GB RAM+256GB ROM，兩個 Thunderbolt / USB 4 埠、兩個 USB 3 埠、Gigabit 乙太網路、含 Touch ID 的巧控鍵盤的款式是NT$45900；上述版本升級512GB款式則是NT$51900（其餘規格都相同）。

【Apple TV 4K（第二代）】

Apple TV 4K（第二代）開賣。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

全新一代Apple TV 4K（第二代）搭配A12 Bionic晶片，搭配全新的Apple TV Remote。支援4K解析度，可支援更高幀率。4K 高影格率 HDR 加上「杜比全景聲」音效功能。AirPlay2也可支援更高幀率，讓你能以更流暢地觀看影片。

Apple TV Remote (第 2 代) 則配備全新設計的點觸式觸控板，可以支援五向觸控，以及滑動瀏覽播放列表，或在外圈使用畫圈手勢找到想要跳轉的精彩片段。全新設計也加入了電源鍵可以關閉Apple TV，右側則是加入了Siri鍵，使用經驗更接近在iPhone上長按電源鍵那樣，直接按下Apple TV Remote (第 2 代) 右側按鍵即可啟用Siri。

為了呈現更精準的畫面色彩，如今可透過手中的iPhone來協助校正電視。Apple TV 4K（第二代）可獲一年Apple TV+訂閱服務，購買後90天起需要啟用優惠。如今Apple TV+包含了多個蘋果原創節目，包含《晨間直播秀》、《泰德拉索》、《神話任務》、《靈異女僕》、《狄金生》、《迷途之心》、《怒海戰艦》、《身為人父》等原創電視劇以及電影，還有《中央公園》、《你不知道的小小世界》、《這一年地球變得不一樣》、《探索夜色大地》等動畫片與紀錄片等精彩內容。Apple TV 4K（第二代）共有32GB（NT$5590）以及64GB（NT$6190）的款式。

(科技)