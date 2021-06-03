打疫苗仍染疫！新北市五股區某里長表示，5／28注射疫苗後第1、2天，他感到身體不適，出現頭痛、發燒情形以為是副作用，未料，第3天沒出門也沒打疫苗的妻子竟發燒，第4天兩人雙雙確診。據了解，該里長曾為里內獨居長者送餐，懷疑是當時染疫。

里長表示，他並不知道確切感染源，但他近期確實有幫里內幾乎全家確診的志工送餐，該名志工因確診被送到外縣市，志工特別打電話拜託里長照顧家中老小，里長身負重任「有東西都幫你們送過去」，全副武裝、大包小包送過去時，有位重聽長者聽不清楚，一直朝里長衝去，懷疑是當時染疫。

里長表示，他於5／28注射AZ疫苗，隔日出現發燒、頭痛等症狀，以為是疫苗副作用不以為意，第3天卻換成妻子發燒，他們認為不太對勁，趕緊去快篩檢驗，5／31雙雙確診，幸好同住女兒採檢呈陰性。

「唉，打疫苗還是確診」，里長不願多談，他說目前的狀況就是一直反覆發燒、咳嗽；他也很擔憂里內獨居長者的狀況，目前與妻子分隔不同醫院治療中。五股區長洪崇璉表示，該里長職務暫由里幹事代理，希望里長與里長夫人早日康復。

(中時 )