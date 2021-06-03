美國全國6月1日確診數仍超過2萬人，陳文政憂心若沒針對返國入境民眾，祭出更嚴格隔離規範恐成防疫破口。（市議員陳文政服務處提供）

台灣自疫情爆發後，許多經濟能力許可的民眾，紛紛搶購機票赴美接種疫苗。台中市議員陳文政3日憂心表示，疫苗雖能大幅降低感染率與重症率，但已經有許多案例顯示，仍有染疫帶原風險；美國全國6月1日確診數仍超過2萬人，並不屬於病例清0區域，若沒針對返國入境民眾祭出更嚴格隔離規範恐成防疫破口。

市議員陳文政說，國內疫苗進展牛步，許多經濟能力較佳的民眾開始搶購機票，赴美接種免費的疫苗。這不只是我國有這種現象，馬來西亞、越南近日也因疫情加劇，疫苗供應吃緊，許多富人也都搶機票赴美接種；他聽聞國內有些孝順的子女，為怕家中長輩染疫，僅把同住的長輩送去美國接種。

陳文政指出，已有許多案例與專家證實，接種疫苗不代表「完全免疫」，最主要效果仍是降低感染率與重症率；代表完成接種疫苗者，仍有染疫、帶原的風險。美國全國6月1日確診數仍超過2萬人，加上世界各疫區湧入的接種潮，「美國並不是一個安全的區域」。

陳文政表示，國內醫療系統已瀕臨崩潰，就連台中的醫療系統也開始支援雙北。面對接下來可能出現的接種返國潮，他向衛生單位提出兩個建議，即一、中央加強未來的入境個離管制，延長居家隔離時間。二、家中一人返國全戶隔離，不讓病毒有機可乘，切莫再出現新的疫情破口。

(中時 )