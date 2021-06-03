行政院會今(3)日通過紓困4.0特別預算案，文化部獲編列特別預算45.49億元，同步公布「藝文紓困4.0」補助方案，補助自5月11日起因受疫情影響產生營運困難的個人及事業。曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，若合於規定，且無重複領取其他部會補助，3萬元將於明（4）日直接入帳；至於藝文事業及未曾獲藝文紓困補助的自然人，將於6月7日開放受理。

文化部於去年藝文紓困1.0爭取15億元預算，2.0則另外追加37.2億元，總計52.2億元。但因此次疫情更加嚴峻，文化部長李永得日前受立委質詢，曾指出此次藝文紓困3.0希望爭取超過50億元預算。後因行政院紓困3.0主要補助觀光、製造、貿易服務等產業，今年度此波特別預算補助則為「紓困4.0」，為與行政院所稱一致，文化部最新補助方案同步為「藝文紓困4.0」。

文化部指出，此次紓困4.0，文化部共獲行政院同意編列特別預算45.49億元，辦理藝文紓困補助、紓困貸款利息及補貼、場館租金減免或規費補貼等方案。藝文紓困4.0補助則預計於6月7日公告受理，共分自然人補助及事業補助。自然人申請日期至今年7月12日、事業申請則至8月31日，申請方式採線上及郵寄兩種方式，文化部將採先到先審，加快各項審查及核定撥款作業。

自然人補助部分，除已申請藝文紓困1.0、2.0的自然人可由文化部採主動審、入帳3萬元外，具我國國籍的自營或無固定雇主的藝文工作者，只要受疫情影響工作約定及承攬契約，無論有無參加其他社會保險，皆可提出申請，每人補助3萬元。若有其他已投入之製作或相關費用，則合計補助6萬元為上限。

事業部分，則另外區分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50％之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」3種補助，符合於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號（個人工作室），可依受疫情影響情形，從3種補助中擇一申請。

文化部說明，「各類型藝文事業」補助項目包含人員薪資及必要支出費用等，最高上限250萬元。「營業額減少達50％之事業」則以其雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼。至於「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼；事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

藝文紓困4.0方案出爐前，文化部曾針對此次疫情另行推出營運損失補助專案。文化部指出，營運損失補助專案原訂申請日期至6月17日，為簡化作業，在6月7日前已完成申請傳送者，將繼續審查，並得在不重複補助項目情況下，申請藝文紓困4.0的三種事業補助之一；尚未完成申請傳送程序者，則請直接改申請藝文紓困4.0補助。

(中時 )