疫情嚴峻，新北24家按摩小棧、7家優良按摩院營運全面停擺，許多按摩師受限於紓困4.0「無一定雇主、投保金額」兩項規定，去年皆未領到補助。（新北市勞工局提供）

疫情嚴峻重創各產業，按摩、指壓等具接觸性質行業皆全面停業，視障按摩師上月收入直接掛零。財團法人台灣盲人重建院舒壓小棧表示，許多視障按摩師這段期間僅能待在家，去年紓困4.0雖有補助4.5萬元，但受限於「無一定雇主、投保金額」兩項規定，一半以上的按摩師根本拿不到補助，若今年延續該限制，視障按摩師將連2年拿不到補助。

雙北升三級警戒後，新北24家按摩小棧、7家優良按摩院營運全面停擺，許多視障按摩師只能在家待業。盲人重建院舒壓小棧指出，去年疫情爆發時營運就已掉了3至4成，去年6月生意開始回穩，未料疫情又再度爆發，許多來自外縣市的視障按摩師皆紛紛反應，去年紓困已領不到，不知今年如何撐下去。

平時在雙北工作的吳姓按摩師表示，自己已經待在家將近一個月，身邊的視障朋友也一樣，幾乎是零收入的狀況，除了按摩小棧外，公司行號按摩服務也全數停業，許多身障按摩師雖然有雇主、勞健保，但現在根本就在放無薪假，也沒有拿到基本工資。

吳先生說，按摩小棧薪資是抽成計算相當不穩定，為了維持生計，許多視障按摩師仍會到公司行號服務，這時就勢必會有勞健保，但紓困4.0卻以無一定雇主作為限制，許多視障按摩師根本看得到吃不到，「投保金額不得超過2.4萬元」的規定也不盡公允。

吳先生表示，沒有人會預料到今年疫情突然爆發，去年疫情穩定後大家薪資有回穩，因此按級距投保，但這一個月所有視障按摩師都沒有工作，不管投保級距如何，經濟都受到重創，沒有收入就是沒有收入，今年紓困4.0若延續先前辦理，對多數視障按摩師的幫助意義不大。

(中時 )