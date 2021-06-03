大坑21人家族群聚感染鏈78歲爸爸（案7928），搶救多日仍病逝，依規定遺體必須在24小時內火化，但3子3媳全都染疫隔離，無法見父親最後一面，家屬哀痛僅能以電話聯繫安排父親後事，臺中市民政局表示，將協助家屬其骨灰暫厝地點，待家屬隔離期滿再圓滿後事。

民進黨市議員曾朝榮指出，這波病毒感染來得快且擴散，他昨日接到染疫的長子打來的電話，表示家人目前因都感染確診被隔離治療，就是被匡列自主隔離，子女無法跟父親最後道別，令人感到傷痛，也請市府相單位介入處理。

民進黨市議員曾朝榮表示，為讓確診者家庭不再惶恐無助，讓確診家屬能安心養病，建議市政府能為確診往生者成立募款基金會，訂定快速標準SOP流程協助，處理往生者的棺木、火化、骨甕、塔位等事宜，他率先發起募款50萬元目標，未來捐給市府統籌運用。

據了解、臺中市北屯區5月29日爆發家族群聚感染案，先是1家7口的72歲媽媽出現發燒癥狀就醫，經採檢確診，接著其鄰居曾接待過萬華的友人，該名友人回到萬華後確診死亡，整個傳播鏈包括家族中3個兒子、3名媳婦、長孫等9人確診，陸續親友、鄰居等多人也染疫，家族群聚感染傳播鏈達21人。

臺中市民政局長吳世瑋說，依《傳染病防治法》規定，全力協助家屬處理後事，預計死者遺體3日火化後，骨灰暫厝適宜地點，待家屬隔離期滿再行處理後事。

(中時 )