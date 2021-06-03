新冠肺炎疫情延燒，一開始成為重災區的萬華，在短短三週內，染疫人數超過千人，也讓鄰近的西門町，從過去人聲鼎沸的熱鬧盛況，瞬間成為空城，每天拍下紀錄西門町現況的資深藝人曹西平，更是無奈表示：「這樣子的景象，等著看需要幾年才會恢復？」

曹西平表示17歲時，西門町是他北上最嚮往的地方，當時最流行時髦的東西都在這裡，此外也充滿許多難以忘懷的回憶，像是還沒當兵吃到現在的川菜館、做秀時的西餐廳，更細數當年盛況：「有時候過年一檔我就要唱五場，還要跑場林森北路的好萊塢西餐廳，帶著我的舞群跑場作秀賺錢」，如今疫情爆發，眼見許多店家自主歇業甚至倒閉，讓他無奈表示：「病毒來了人也散了，比過除夕夜還可怕」。

疫情爆發之後，曹西平每天拍照記錄沒有人潮的西門町，感概表示：「去年開始沒有觀光客，今年連台灣客都不見了，從來沒有見過這樣子的西門町」，雖然有店家掛保證研發疫苗後，觀光客會慢慢回流，但眼見西門町如今成為空城，更是語帶無奈表示：「今年沒有比較好，反而更嚴重，人更少，少到都變成空城了」，不禁憂慮起這樣子的景象，得需要幾年才會恢復。

對此，網友紛紛回應：「這是暫時的，等疫情穩定大家打了疫苗，一定會恢復榮景」、「我們的店也休一個月了！不知道疫情什麼時候才會過去！讓我們可以恢復正常的生活」、「看了這麼多年的西門町變這樣，超級難過的」。

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(中時新聞網)