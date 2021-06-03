36歲日本大胃王木下佑香（木下ゆうか）參加《火力全開大胃王》節目一戰成名，特色是和巨大食量不符的嬌小身軀，近年來轉戰YouTube拍攝吃播影片，在台灣也累積了一定知名度，擁有550萬訂閱人數，日前木下佑香狂嗑5大碗咖哩飯，展現驚人食量，飯前飯後的身材變化也引起討論。

木下佑香日前挑戰完食5大碗咖哩飯，並記錄自己吃飯前後的身體變化，開始挑戰前她的身體年齡為22歲、BMI為18.6、體脂21.6％，體重則是46.9公斤，沒想到完食後，她的身體年齡變為28歲、BMI變為20.2、體脂變為26％、體重上升到51公斤。

身體數據瞬間的巨大差異讓網友都看傻眼，影片中還可以明顯看到木下佑香原先平坦的肚子突出，胸部以下全都被食物撐起．畫面相當驚人，網友們紛紛留言驚呼，「這真世界七大謎團之一，人生中至少要看過一次」、「我無法相信她已經超過22歲了，完全沒有變老」、「那4公斤到底怎麼消失的…太羨慕妳了」。

木下佑香是知名的日本大胃王。（圖/翻攝自木下佑香YouTube）

事實上，木下佑香過去曾吃下一碗巨大咖喱飯，裡面不但有2公斤豬五花，還有20顆半熟蛋，她不但輕鬆吃完，最後還吃了芋圓當作甜點，她也曾到台灣來旅遊，在寧夏夜市大啖小吃，然而過去她和曾同為YouTuber的Hajime社長傳出緋聞，又傳出虐貓事件，聲勢一度下降。

(中時新聞網)