迷因股瘋狂行情再起，美國連鎖電影院AMC Entertainment在散戶追捧下，周三(2日)股價飆漲95.22%，收在62.55美元，改寫歷史新高紀錄，市值已經超越大半的標普500公司，累計今年以來漲幅達2900%。

綜合外電報導，AMC周二以每股約27.12美元出售850萬股新發行股份給避險基金Mudrick Capital Management，2.305億美元入袋。AMC表示，這筆資金將用來進行收購和影院升級。

外媒報導，一般來說，這種新發行股份將會稀釋現有股票的價值，不過，AMC股價周三卻不跌反升，盤中交易熱絡，也多次觸發融斷機制而暫停交易。

統計今年以來，AMC在Reddit散戶推動下，漲幅高達2900%，目前市值更超過過半數的標普500指數的公司，如食品大廠泰森食品、達美航空等。

對於散戶的追捧，AMC也表示將提供股東免費的爆米花以及電影特映會的門票優惠等。

雖然AMC股價漲翻天，但有外媒認為，公司業績仍受到疫情影響，且債務仍在增加，不過，對此AMC並沒有表示評論。另外，分析師有大幅調高AMC的目標價至5.11美元，仍遠低於目前的股價。

(中時新聞網)