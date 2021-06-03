行政院會今（3）日通過紓困4.0方案措施，交通部合計爭取下半年相關預算223.97億元，包括紓困預算166.04億元、防疫預算57.93億元。以產業觀察，以觀光業編列100.46億元最多、航空業80.74億元居次，陸運產業則有42.77億元。

為協助觀光業度過難關，交通部補助業績衰退達50％的旅行業、觀光旅館業、旅館業及觀光遊樂業業者薪資營運補貼，以雇用員工數每名員工4萬元計算，總預算48.17億元。另補助業績衰退達50％的民宿每家5萬元，總預算4.02億元。

曾在觀光局安心旅遊或冬季平日團遊受旅行業臨時僱用帶團的無雇主導遊及領隊人員，每人一次性補貼3萬元、總預算1.96億元。旅行社暫停辦理國旅補助每團上限1萬元、總預算1.54億元。

觀光遊樂業因疫情團體取消補貼營運負擔，每人次最高補貼200元、總預算0.5億元。防疫旅館每房每日補助1千元、總預算43.87億元。另給予觀光產業周轉金貸款利息補貼1年，總預算0.4億元。

航空業方面，交通部加碼延長半年補貼空運相關業者降落費、房屋土地使用及權利金等相關規費，針對利息、防疫物資及防疫車隊補貼持續延長1年，並新增空廚業、地勤業員工薪資補貼，每人上限2萬元、至多6個月。

海運部分，交通部針對國內及小三通客運、小三通港口場站商業服務設施、載客小船等相關業者，持續補貼員工及船員薪資，並就相關保險、碼頭碇泊、船舶油料及場地租金等費用辦理補貼，總計海空產業所需80.74億元。

陸運部分，為協助陸路運輸業者渡過疫情衝擊，給予計程車、遊覽車、小客車租賃業代僱駕駛一次性薪資補貼3萬元，給予防疫車隊、遊覽車客運業、駕駛訓練機構營運補貼，並補助業者防疫用品費用1年。

(時報資訊)