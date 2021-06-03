外界質疑放寬機師檢疫為「3＋11」決策是此次防疫破口導火線，要求提出相關會議記錄，但指揮官陳時中坦言未做成會議記錄。前國民黨立委陳學聖今(3日)對此在臉書直言，在政界待了很長一段時間，清楚知道公文的重要性，更是基層人員的保命符，因為公文誰簽、誰批，就是責任的問題，沒有依據就簽呈公文，簡單說，就是在閃躲。

陳學聖3日在臉書說，在政界待了很長一段時間，歷任過民代、行政職、黨務，很清楚知道公文的重要性，而「3+11」沒有會議記錄，「就沒有責任的問題！」他分析，這次釀成疫情大禍的放寬航空機組人員「3+11」防疫規定，「陳時中先是推給別人，後來被爆料才承認是自己主持。接著竟然這麼重要決策，卻沒有會議記錄，監察院要查，陳時中推說會議太多，不是每次都有記錄，這可能嗎？」

陳學聖質疑，如果沒有會議記錄，第一個寫公文的公務人員是如何簽出來的？他的依據是什麼？

如果沒有依據，最基層的小小公務人員敢簽上來嗎？以前自己擔任局長時，面對法令適用有糢糊、爭議時，會和負責簽呈同仁說，你就開宗明義說「依局長幾月幾號口頭指示」簽上來，有事情他來承擔，不然同仁對於開創新事務就會保守，怕一不小心惹禍上身，這時長官就要勇於承擔，而不是口頭指示、沒憑沒據。

正因如此，陳學聖說，真的官場看太多了，所以「3+11」這麼重要決策，外界都有持續在關注的議題，竟然可以沒有會議記錄，基層就敢簽上來，「打死我，我也不信，現疫情嚴重，急著甩鍋，隨便敷衍敷衍幾句，道歉一聲，就算交代了嗎？」

(中時新聞網)