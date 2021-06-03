台灣各地長照中心連日來爆發新冠確診潮，美國去年疫情初始時，護理之家、養老院也是重災區，經過一年，現在美國長照中心的住戶幾乎已經完整接種疫苗，但是疫情照樣連環爆發，美媒指出，主要在於照護人員及新入住的居民沒有接種疫苗，導致長照中心反覆爆發小規模疫情。專家指出，如果認為長照中心施打完疫苗就沒事了，那將是非常危險的錯誤觀念。

紐約州長古莫曾被控措誤決策導致當地長照中心新冠大爆發。

美聯社報導，美國政府讓長照中心居民接種新冠疫苗的措施，已經讓這些機構的疫情明顯降溫，不過部份機構仍持續爆發零星疫情，雖然這些爆發已經較去年疫情最嚴重時的規模來得小、較不頻繁、也較不嚴重，但是每周仍有數百人病死，根據聯邦政府數據，5月份的前兩周，全美長照中心的新冠死亡人數為472人，較1月份頭兩周的10,675人明顯下降。

美國衛生保健協會（American Health Care Association）主醫療官吉福德（David Gifford）表示，「有些看法指出長照中心施打疫苗就沒事了，那將是非常危險的錯誤」，他說護理之家及養老院仍持續有新住戶入住，不管是從醫院來還是社區來，很多人都沒有接種疫苗。

此外，美國長照中心疫情連環爆的另一原因在於部份機構照護員的疫苗接種率偏低。事實上，3月肯塔基州一間護理之家爆發疫情，就是由沒有接種疫苗的照護員引起，這間機構多數住戶都已經接種疫苗，不過這波疫情仍造成46人染疫，包含26名住戶及20名員工，當中18名住戶及4名員工14天前已經完整接種疫苗。最終這間護理之家一共有3名住戶病死，當中2人沒有打疫苗。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的報告也顯示，芝加哥的護理之家也出現住戶已經完整接種疫苗仍被感染的案例。

美國衛生部健康照護相關感染計畫（Healthcare Associated Infections Program）主任Vivian Leung指出，照護員疫苗接種率偏低的原因在於長照機構人手不足，院方對於強制照護員接種疫苗往往猶豫不決。

針對如何解決照護員疫苗接種問題，她說政府目前正和長照機構合作，試圖施壓護理人員接種疫苗。

負責康乃狄克州、麻州等48間長照機構的雅典那健康醫療系統（Athena Health Care Systems）市場與傳播主任布朗（Tim Brown）表示，估計長照中心照護員的疫苗接種率約為50-60%。

他說一旦有員工確診，整棟樓就會封鎖隔離，並且暫停家屬探訪，同時開始讓員工檢測病毒，如果沒有再測出其他確診，或是確診員工並未到過其他棟建築，其他棟建築才會開放。

另外針對如何避免新住戶帶進病毒，康乃狄克州目前的作法是將護理之家和特定藥局配對，確保新住戶及照護員有接種疫苗，醫院在釋出病人至護理之家時，也必須先確定這些人已經接種過疫苗。

美國嚴峻的新冠疫情對長照中心住戶及家屬造成很大的影響，在禁止探訪一年後，今年春天許多機構終於開放家屬面對面探視，不過也因為隔離太久，部份老年住戶已經認不得自己的親人。

(中時新聞網)