據《新京報》引述大陸國家市場監督管理總局網站消息，日前特斯拉汽車（北京）公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》、《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計畫，決定自即日起召回以下車輛。

第一類為2019年1月12日至2019年11月20日期間生產的部分進口Model 3電動汽車、共計311輛。本次召回範圍內的部分車輛在裝配過程中，可能未將前排安全帶頂部D形環固定在B柱上的螺釘緊固至標準扭矩。當車輛發生碰撞時，極端情況下如果螺釘脫落，安全帶將無法按照設計預期發揮作用，會增加乘員在碰撞事故中受傷的風險，存在安全隱患。

而特斯拉汽車（北京）公司將為召回範圍內車輛進行緊固扭矩的免費檢查，如發現不符合標準緊固扭矩，會對將安全帶頂部D形環固定到B柱的兩個螺釘進行維修，確保其達到標準的緊固扭矩；如在檢查過程中發現B柱安裝孔螺紋或者D形環出現損傷，將會對安裝孔螺紋進行維修或對D形環維修、更換，以消除安全隱患。

第二類為2019年2月2日至2019年11月20日期間生產的部分進口Model 3電動汽車、共計423輛。本次召回範圍內部分車輛可能未按標準扭矩緊固制動卡鉗螺栓，隨著時間的推移螺栓可能會鬆動。極端情況下如果固定螺栓變得足夠鬆動或從轉向節中脫出，以致卡鉗與輪輞內表面接觸，則車輪可能無法自由轉動，並可能導致輪胎失壓，會增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

特斯拉汽車（北京）有限公司將為召回範圍內車輛進行制動卡鉗螺栓緊固扭矩的免費檢查，如發現不符合標準緊固扭矩的情形，將重新緊固螺栓至標準扭矩；如在檢查過程中發現車輛由於螺栓鬆動或丟失造成轉向節或輪輞的損傷，特斯拉將提供免費維修，以消除安全隱患。

(旺報 )