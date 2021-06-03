原本是模特兒的男星言承旭，2000年演出《麻辣鮮師》「暴龍」一角開啟知名度，隔年接演《流星花園》並組成F4爆紅，五官深邃、身材高挑的他，成了萬千女粉絲心目中的男神，但出道21年的言承旭，似乎在圈內被瘋傳難搞、難相處，傳到跟他合作的女星任素汐都知道，她最近公開說出真心話，揭言承旭真實面，直言：「那些點都是你想不到的」。

言承旭人紅傳言也多，且竟然是在圈內，近年在大陸發展的他，新電影《有一點動心》跟大陸女星任素汐合作，昨(6/2)該片舉辦首映會，兩人刻意穿同色系服裝現身，展現滿滿CP感，言承旭直呼自己幸運，遇上好導演、好演員，希望影迷也能多支持。

與言承旭合作新戲的女星任素汐，幫他闢謠，說言承旭其實是個很暖心的人。(翻攝自有一點動心官方微博)

而任素汐被問到對言承旭的感覺，她竟吐實很多人知道她要跟言承旭合作時，紛紛好意告訴她：「這人很難搞，很不好相處」，要她小心說話免得得罪男神，但自己親自跟言承旭相處了一段時間，覺得完全沒這回事，表示言承旭像個小孩，很赤誠真實，「他溫暖人的那些點都是你想不到的，非常暖人心」，還說人生中能遇到他這個朋友，是很大的收穫。

任素汐強調自己所說的話，全都實話，絕無半句虛假，還說：「言承旭不錯」，言承旭聽了則開玩笑回應：「可以下去領紅包囉！」，任素汐也跟著笑鬧，說這回要他發多一點錢，看得出來兩人的關係是真的不錯。

(中時新聞網)