許增鏞找來水電師傅手工打造，利用造霧機加上水管，打造這台360°的消毒拱門，噴灑次氯酸水，讓通過的員警與洽公的民眾，可進行全身360°的消毒。（吳建輝攝）

彰化縣新冠肺炎疫情嚴重，累積確診人數已達176人，其中最嚴峻的地區就是溪湖水果販售商，再來就是埔心歌唱班的傳播鏈，彰化埔心社區發展協會理事長許增鏞就特別贈送埔心分駐所一台360°消毒拱門，讓員警進出分駐所可以360°安心消毒。

埔心社區發展協會理事長許增鏞用行動力挺警、醫護，除了消毒拱門之外，先前還一連５天每天捐贈200咖啡及蛋糕給彰化醫院醫護，更捐給埔心公所、員基醫院共1400個防護面罩，彰基醫院加菜金10萬元等，甚至表示若中央願開放採購疫苗，他願意捐款500萬讓大溪湖生活圈的民眾免費施打疫苗。

許增鏞表示，他找來水電師傅手工打造，利用造霧機加上水管，打造這台360°的消毒拱門，噴灑次氯酸水，讓通過的員警與洽公的民眾，可進行全身360°的消毒，希望能夠保障第一線警察人員的安全，讓消毒工作做到滴水不漏。

埔心分駐所長黃森湖表示，埔心疫情嚴峻，同仁必須站在第一線衝鋒陷陣，不管是訪視、查察不法，甚至還要到確診者足跡進行訪查，所有同仁每天戰戰競競，外出訪查回到所內有時疏忽消毒不周，現在有這台360°消毒拱門，讓同仁都安心許多。

黃森湖也說，要感謝理事長許增鏞大力相挺，全額贊助消毒拱門的製作費用，用行動力挺警、醫護，也呼籲民眾，非常時期避免非必要聚會，保護好自己做好防疫，就是對第一線警、醫護最大的支持。

(中時 )