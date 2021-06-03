清水警分局員警3日舉著宣導標示牌並背著活動led跑馬燈，前往轄內各菜市場宣導各項防疫政策。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局員警3日舉著宣導標示牌並背著活動led跑馬燈，前往轄內各菜市場宣導各項防疫政策。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府近期為提升市場防疫，規定市場需落實實聯制與人流管制，台中市清水警分局員警3日舉著宣導標示牌並背著活動led跑馬燈，前往轄內各菜市場及黃昏市場等來回穿梭，向民眾及攤販宣導各項防疫政策，民眾對於市場採買新規定大致都能配合，警方也未發現任何違規情事。

由於疫情仍嚴峻，而一般傳統市場為許多民眾採購熱點，屬染疫風險較高族群，為防傳統市場成為防疫破口，市政府規定，攤商、採買民眾全程戴口罩，施行實聯制，市場出入口設置管制站查驗身分證做分流。

清水警分局3日上午編排警力前往各轄區市場向攤販及採購民眾等，針對落實採買分流、實聯制、戴口罩進行宣導，同時對外溢的攤販也勸導應實施管制及各項防疫措施，經警方上午宣導市場採買新規定民眾也大都能瞭解及配合。

清水警分局長張啓祥提醒，民眾前往市場記得攜帶證件查驗身分以利分流採買，也呼籲民眾務必配合身分證尾數若是單數，開放周三、周五、周日進入菜市場；偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六可前往採買等規定，做好個人防等同全民防疫，才能圍堵防疫破口。

(中時 )