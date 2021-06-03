接種疫苗是避免感染新冠肺炎的有效方法之一，許多孕婦，特別是從事第一線的醫護、警消同仁，都想知道自己適不適合接種新冠肺炎疫苗，以及打了疫苗會不會對自己或肚子裡的寶寶造成不良的影響。台灣周產期醫學會建議孕婦，優先考慮mRNA疫苗，如輝瑞／BNT或莫德納。孕婦接種疫苗前，應與醫師討論接種疫苗的利益、風險、以及注意事項，並理解相關醫療指引可能因新的醫學證據而做調整。

台灣周產期醫學會理事長、台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和醫師於日前邀集數家醫學中心產科醫師專家，凝聚共識，發表關於孕婦接種新冠肺炎疫苗的聲明，希望能幫助孕婦們對新冠肺炎疫苗有更進一步的認識。

共同聲明指出，相較於沒有感染的孕婦，孕婦感染新冠肺炎後會有比較高的風險惡化成重症、發生早產、以及新生兒入住加護病房。根據國外逾3萬例孕婦接種新冠肺炎疫苗的臨床經驗，在孕期任何階段接種疫苗，並不會增加流產、胎兒畸形、早產、胎死腹中、或其他妊娠併發症的風險。

目前已有研究顯示，現有的疫苗都能夠提供適當的免疫保護力。基於迄今已發表的安全性報告，孕婦接種新冠肺炎疫苗，如果有選擇的話，建議優先考慮mRNA疫苗（輝瑞／BNT或莫德納）。孕婦接種疫苗前，應與醫師討論接種疫苗的利益、風險、以及注意事項，並理解相關醫療指引可能因新的醫學證據而做調整。

學會秘書長、高雄醫學大學附設中和醫院婦產部詹德富醫師表示，目前所有新冠肺炎疫苗雖然都是緊急授權使用，尚無長期安全性的資料，但是國外許多專科學會或組織，例如美國婦產科醫學會和世界衛生組織都指出，備孕、懷孕、以及哺餵母乳並不是施打疫苗的禁忌。

詹德富表示，國外已經有超過3萬名以上孕婦接種過新冠肺炎疫苗，並沒有發現比沒有接種疫苗的孕婦出現更高的風險發生早產或其他懷孕併發症。就算在懷孕初期接種新冠肺炎疫苗，也沒有比較高的機會會出現胎兒先天畸形或流產的情況。甚至有研究報告顯示，孕婦施打新冠肺炎疫苗，特別是在第三孕期施打的人，可以在新生兒身上測到保護的抗體，可能對新生兒可以產生防護作用。

馬偕紀念醫院婦產部黃建霈醫師說，孕婦感染新冠肺炎後，比沒有懷孕的婦女惡化成重症的機會更高，尤其是高齡、肥胖、或同時有糖尿病、高血壓、子癲前症等併發症的孕婦，是發生重症的高危險群。因此在疫情流行的時候，更應該考慮接種疫苗來保護自己，這一點對在第一線工作的醫護防疫人員、或是工作上必須經常接觸不同人群的孕婦來說更為重要。在將來疫苗較為足夠時，政府可以考慮將孕婦也列為優先接種疫苗的族群之一。

台大醫院婦產部施景中醫師指出，孕婦施打新冠肺炎的副作用與其他健康人相似，例如發燒，肌肉酸痛，倦怠感(類似流感)，一般1至2天內會消失，可服用普拿疼來緩解。一般來說，發燒雖然是無害症狀，但發燒太高或持續過久，都有可能影響胎兒，因此若未緩解，應立即尋求婦產科醫師協助。

施景中說，AZ疫苗的施打在英國系統有很好的經驗，但仍有非常罕見的血栓風險(百萬分之六，一般在注射後4至26天出現)，如果有其它疫苗選擇，40歲以下的孕婦應先考慮使用(輝瑞／BNT或莫德納)。假使注射AZ疫苗後，產生嚴重頭痛或腹痛，服用普拿疼後也無法緩解，應就醫尋求協助。

高雄長庚醫院婦產部產科主任鄭欣欣醫師表示，最近這一、兩星期疫情急速加劇、疫苗的話題又吵得火熱，讓許多孕婦，尤其是醫院裡懷孕的員工，都感到非常的焦慮，頻頻詢問有關接種疫苗的必要性與安全性等相關問題。在得知周產期醫學會提出關於孕婦接種新冠肺炎疫苗的說明後，鄭醫師欣慰地說，這讓婦產科醫師有更堅定的立場對孕婦說明接種新冠肺炎疫苗的重要性。

洪泰和強調，孕婦要不要接種新冠肺炎疫苗，應該視個人情況，評估過可能的風險和好處後再施打。如果有疑問，也可以和醫生討論過後再做決定。

(中時 )