防疫宅在家，藝文脈動不斷線！台南市文化局網站開闢超過500部的「台南藝文百寶袋」線上影片資源專區，5大主題包括「文化資產時光機」、「台南美學任意門」、「遨遊南博竹蜻蜓」、「表藝如果電話亭」、「宅閱讀記憶吐司」等，藝文道具樣樣免費，讓你「看好、看滿、看到飽」！

全國仍處三級防疫警戒狀態，文化局所轄藝文場館均閉館，多項展演活動也停辦或延期，市府為照顧因疫情受影響之藝文工作者，上周提出6項紓困措施及「台南藝文疫苗MODERNA」7處方，近日並主動出擊，動員局內4科同仁致電轄內270個表演藝術團隊，持續以不同方式主動關心獨立書店、地方文化館舍及文史工作室，提醒大家踴躍申請紓困措施。

上周公布的「台南藝文疫苗MODERNA」，除了紓困及鼓勵創作外，也公布宅學習方案包括：開設360度環景線上展覽廳及網頁，不出門漫遊各場館優質策展主題；開通街頭藝人線上課程平台，讓有志成為街頭藝人的朋友，在家就能學得一身街頭好本領；市圖總館24小時取書站維持營運，並鼓勵運用超過10萬種電子圖書資源。

「南博One」粉專攜手「故事Story Studio」介紹台南大小博物館等。除此之外，文化局網站也特設「台南藝文百寶袋」影音專區，5大主題影片應有盡有，讓宅在家線上學習的同學和藝文愛好者都能隨選觀看。

影片陸續上線的「臺南藝文百寶袋」影音專區，內容五花八門：「文化資產時光機」帶您陪著古蹟、藝師、老店回到過去，看見新滋味「臺南覓」；「台南美學任意門」網羅藝術村、新藝獎、園區作品，看駐村藝術家創作起點、聽策展人親身分享心路歷程；「遨遊南博竹蜻蜓」看見台南博物館舍小故事；到「表藝如果電話亭」許個心願直通藝陣、團隊、藝術節，巧遇生動活潑的王藝民防疫布袋戲；「宅閱讀記憶吐司」吃一口，台南愛讀冊與您一起愛上閱讀！

文化局表示，「台南藝文百寶袋」影音專區目前已有超過500支影片上線，內容陸續擴充中，近期紓困計畫中的藝文創作及好書導讀，製作完成後，也會第一時間納入。於Youtube開啟欲觀看影片，更可以投放至家中大螢幕觀賞，歡迎您闔家欣賞，一同充實宅在家的防疫時光！

(中時 )