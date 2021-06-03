去年疫情干擾對企業體質較差的企業造成衝擊，導致高收益債券市場出現較大修正，但經歷一年的整理與消化後，今年高收益債市場逐步回穩，由於企業體質改善、債券升評多於降評，目前全球高收益債券具備收益高、品質佳、風險低等三大投資優勢，看好高收益債表現機會。

法人表示，統計顯示5月美元高收益債殖利率，高於環球高收益債、歐元高收益債、歐元投資等級債，再觀察今年來績效，高收益債表現也優於投資等級債，其中美元高收益債、環球高收益債今年來皆上漲逾4％，反觀美元投資等級債、環球投資等級債今年來為負數。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭指出，目前全球央行還在持續寬鬆、景氣逐步回升，投資環境仍有利於高收益債。儘管近期市場對於利率、通膨，及資金流量開始出現分歧看法，但從美國聯準會（Fed）的態度可看出，現在談論縮表還太早，短時間內毋需擔心資金緊縮，造成資金大舉流出高收益債市。

周曉蘭分析，過去十年各地區高收益債券指數表現都各有千秋，也會輪動表現因此配置於全球高收益債券基金，最能抓住高收益債券投資趨勢。操作策略上，瀚亞投資認為，過去一年股票市場出現多次回檔震盪，反觀高收益債券與投資等級債市場績效相對穩定，顯示與股市關聯性降低，建議投資人可將高收益債券納入資產組合中，可達到資產配置風險分散效果。

以瀚亞全球高收益債券基金為例，投資組合有超過200檔持券，信用風險相對分散，精選歐美英等成熟國家高收益債券，再搭配新興高收益債及投資級債，同時納入ESG選券流程，為投資人做到謹慎選債、分散配置及專注收息的多重投資目標。短線看好疫情期間超跌的產業，例如航空業、媒體，可望受惠於解封後市場需求及反彈力道。

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