美國航空暨太空總署(NASA)今天宣布,兩項金星新探險計畫將在2028至2030年之間展開,設法了解這顆離我們最近的行星為何如此荒涼一片,無法如地球般欣欣向榮。

NASA表示,兩項計畫分別名為「達文西+」(DAVINCI+)以及「真理」(VERITAS),各獲NASA「探索計畫」(Discovery Program)約5億美元挹注,「達文西+」將蒐集金星以二氧化碳為主的大氣組成詳情,了解金星如何形成及演變,並設法判斷金星上是否曾經有海洋;「真理」則旨在從軌道上勾擬出金星表面地圖,探索其地質歷史。

「達文西+」計畫全名為「金星深層大氣惰性氣體、化學與成像調查」(Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging),「真理」全名則為「金星發射率、無線電科學、合成孔徑雷達干涉量測技術、地形與光譜學」(Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy)。

NASA新任署長尼爾森(Bill Nelson)說:「這兩項姊妹任務旨在了解金星為何宛如煉獄,其地表足以讓鉛融化。」

「這兩項計畫提供科學界機會,探究30多年來我們未曾造訪的一顆行星。」(譯者:鄭詩韻/核稿:嚴思(示其))1100603

(中央社)