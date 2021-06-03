以軍工規筆電及平板製造為主的倫飛電腦（2364），傳出辦公大樓裡有1名員工確診新冠肺炎，公司隨即啟動全面消毒，並要求同樓層的員工及相關接觸者改為居家辦公。

倫飛電腦1日晚間接獲通報，有1位員工的家人確診新冠肺炎，隔天該名員工昨（2日）進行PCR篩檢結果呈陽性，出現染疫狀況，並曾在上月31日及1日進公司上班。

為保護員工安全及避免染疫風險，倫飛在1日晚間即通知該樓層全體員工及相關接觸者居家上班至25日，同時完成全面消毒工作。

倫飛電腦近期營收狀況不理想，4月21日透過董事會決議，為了彌補虧損擬辦理減資，減資金額為新台幣17.11億元，減資比率87.34%，減資後股本為2.48億元。

倫飛主要產品為軍工規筆電腦及平板電腦，市場包括軍事國防及公共安全等領域，不過截至去年底累積虧損來到17.11億元，已達到實收資本額的一半，倫飛今（3日）早盤股價暫報3.16元，與昨收盤價相同。

(中時新聞網)