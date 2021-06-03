防疫三級警戒全面停課到6月14日，全台灣六千多家幼兒園六成以上為私立業者，頓時面臨重大經濟打擊。民眾黨立委邱臣遠今天召開「幼教掀退班潮」記者會，呼籲教育部應加快、加強、加碼針對幼教業者的紓困措施，研議薪資補貼、降低紓困方案門檻、彙整單一窗口、研議無息貸款或貸款利息展延補貼。

邱臣遠指出，紓困4.0即將上路，教育部針對幼兒園業者的紓困措施是否有加碼盤點紓困措施，相當重要。全台灣進入防疫三級警戒，學生停止上課後，面臨重大經濟打擊，其不但收入歸零，還需繳納房租、房貸、薪資等高成本，處境艱辛，不少業者直呼快撐不下去。

台北市議員陳建銘表示，除了疫情打亂了課程，更令業者們擔心的是，疫情目前還未解除，還沒看到可能結束的終點迎來的卻是六月小朋友們的『退班潮』。陳建銘呼籲教育部重視幼教業者及幼教老師們的權益，落實實質紓困，單一窗口，另外在停課不停班的原則下能夠比照疫苗施打順序第四類社工一起施打疫苗。

士林區彼特幼兒園侯園長提到，六月份的小孩費用完全沒有收到，但已經接到多通電話，因應疫情小朋友會持續待在家中，要先退班，而五月份時先預備的相關蔬果及例行性的成本又加上來，真的非常困難。

中華培育幼兒教育發展協會副理事長暨高雄市幼兒教育發展協會理事長翁文重表示，停課以來電話接不停，全台灣幼兒園體制內教職人員將近八萬人，若加入相關從業人員，約有十萬從業人口。長期以來，私立幼兒園獲利約在百分之八至百分十五，代表一個月若沒有營收，當年便很難獲利。

台北市私立幼兒園協會理事長周慧芬提出六大訴求：（一）降低房租成本、（二）薪資補助，目前仍全額支付員工薪資，但未來幾個月幼兒園恐無月費收入，能夠撐到何時沒人知道、（三）降低紓困專案的門檻、（四）提供無息貸款，讓幼兒園業者有機會週轉、（五）呼籲家長共體時艱持續繳交註冊費，讓業者維持最低基本生計，捱過疫情、（六）全面宣導不個案收托，若特殊人員有收托需求，是否能以公立幼兒園為主處理收托。

(中時 )