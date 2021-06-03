新冠肺炎疫情嚴峻，站在第一線守護民眾健康的醫護人員，與病毒最近的距離，仍然堅守崗位，富宇慈善基金會執行長張宇承3日表示，富宇短時間內整合集團資源，在台中市社會局的牽線下，提撥千萬預算，由社會局及各醫療單位提出需求清單，全力投入前線醫療防疫物資的捐贈，第一批防疫物資最快6月初就能送達。

依據醫院需求，富宇集團將分別捐贈血氧機、防護衣、護目鏡、採檢工作服、拋棄式防護面罩、手套、鞋套、髮帽等，更與唐氏症基金會合作，採購5000支由唐寶寶們製作的洗手棒，共計近150萬元的相關配備，強化醫療資源。

全國三級警戒延長，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾宅在家救台灣，富宇整合企業資源，提撥千萬預算，陸續強化收治確診病患的台中醫院、豐原醫院及台中市家庭暴力防治中心等第一線醫療防疫物資，在疫情膠著之際挺身守護台灣。

富宇慈善基金會指出，疫情打散了人與人的距離，但心的距離卻更加靠近，因應抗疫資源供應，6月初將抵達的第一批物資，將陸續送往台中醫院及豐原醫院。由於確診人數增加、開設集中檢疫所，醫院血氧機數量嚴重不足，檢疫所內確診病患無血氧機可監控其血氧濃度，而採檢使用的耗材也極需補充。

「盼全台齊心努力，早日度過疫情考驗」，富宇表示，該集團在建築本業的真誠，在慈善事業也不會改變，踏實經營不走捷徑，後續也會持續與各縣市政府醫療單位聯繫，在公益之路繼續前行。富宇慈善基金會說，目前延長的三級警戒，衝擊需要親自面談和訪視受虐兒少的社工，富宇集團同步捐贈台中市家庭暴力及性侵害防治中心100萬元經費，擴充視訊和電訪設備，讓社工得以轉由視訊和電訪關懷，也讓受虐兒少不致失去專業單位關心的保護傘。

(中時 )