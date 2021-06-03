由於京元電竹南廠傳出移工群聚感染，全廠擴大篩檢7000多位員工，為超前部署，新竹市長林智堅3日決定將著手協助「竹科移工擴大篩檢」，場地、醫療人力規畫都著手進行中，將是竹科產業聚落接下來的重點防疫工作。

林智堅表示，近日鄰近縣市有科技廠外籍移工群聚感染案，今天上午即有竹科廠商致電，主動向他尋求市府協助，表示因移工生活型態皆為宿舍，群聚風險較高，盼市府能協助移工篩檢事項。針對移工的防疫工作，市府現已著手作場地、設備、醫療人力規畫，會盡全力為護國神山群做好防疫網。

林智堅指出，依據中央流行疫情指揮中心數據，疫情仍令人憂心，鄰近縣市有外籍移工群聚感染狀況，因共同居住宿舍，傳播鏈更為快速，因應竹科園區也有不少移工，他也與科管局共同研商抗疫策略。

市府今天並已與科管局攜手完成竹科社區篩檢站，接下來針對園區防疫，也將著手掌握移工生活圈，也積極提供相關抗疫指引，衛教宣導，掌握其健康狀況、生活防疫，避免發生類似群聚感染狀況。

林智堅同時也宣布，本周獲配的3900劑疫苗今天下午將施打完畢，市府也已將長照機構人員施打順序提前，相關人員的疫苗接種工作都已在進行中。

(中時 )