鋼材等原物料飆漲，工具機在內機械業者大呼吃不消，砲轟有人趁機囤貨，哄抬價格，透過台灣工具機暨零組件公會、台灣機械工業公會，先後呼籲政府正視鋼材價格飆漲及缺料問題，獲政府關注，中鋼董事長翁朝棟允諾，將管控對熱軋鋼板中游盤商及下游經銷商價格。

工具機公會理事長許文憲上週三(5月26日)代表工具機業者，向政府提四建言直指，鋼鐵是機械設備最大宗原料，近年全球鋼鐵材料價格在有心國家及人士炒作，價格本已失衡，不利全球經濟之復甦。觀諸國際，競爭對手國政府早已出手管制鐵礦砂價格哄抬。反觀國內，中鋼卻以產品與國際有價差為由，一直帶頭漲價，使整個鋼鐵業也跟著大幅漲價。公會會員反應，現況似有大盤商、中盤囤貨不出貨、拉抬價格，交期不定，售價一日三市。加上近期中鋼股價一路往上，讓外界難不有以價炒股之嫌。

機械公會上週也對近三千家會員廠商進行大規模調查，高達96.5％廠商反映，鋼材不僅漲價幅度大，交貨也因中游盤商及下游經銷商期待漲價上漲而延遲出貨。機械公會理事長魏燦文代表業者，建議政府相關單位應主動協調中鋼等供應商穩定價格及交貨期，共度難關，以維持台灣經濟發展。

業者指出，行政院副院長沈榮津第一時間分別致電工具機公會理事長許文憲、機械公會理事長魏燦文，瞭解產業第一手訊息後，居中溝通協調各方。2日下午由經濟部次長林全能與魏燦文、許文憲及中鋼董事長翁朝棟等人，召開視訊會議。

魏燦文指出，鋼價上漲帶動所有物料調漲，這波原物料上漲是人為因素，有人故意囤積及哄抬物價所致。

許文憲表示，工具機業者並未反對中鋼漲價，但不要將下游業者當作提款機。2020年九月之前，熱軋鋼板每公斤售價新台幣17～18元，2020年九月起，每公斤售價19～20元，2020年十二月攀升至27.5元，漲幅30％，今年六月熱軋鋼板每公斤34元，冷軋鋼板每公斤達40元，漲幅達35％，兩波漲幅合計65％，有違背中鋼當初為成立扶植台灣中小企業的目的。

許文憲表示，鈑金件及鑄件等原物料佔CNC及立式加工中心成本30％，鋼材等原物料佔車床成本27.5％。熱軋鋼材去年九月至今年六月漲大凶，下游業者跟不上。儘管中鋼聲稱每季開盤，但中游盤商及下游經銷商進貨後，知道中鋼將調漲盤價，只賣部分鋼材，大部分囤貨，等下次漲價再出貨。以前中下游下單到出貨只要1個月，目前延長至2～3個月，甚至長達4個月，致使業者生產嚴重缺料。

工具機公會表示，這次三方會談達成三大協議，一、中鋼翁朝棟董事長回應對於以往未注意到中盤及小盤的狀況，中鋼今後會進一步去掌握相關狀況，來協助工具機產業。翁董事長並承諾中鋼會出面呼籲中、下游盤商，共同協助國內產業發展，訂定合理價格以達產業互利之目的。

二、鋼鐵公會、中鋼公司與工具機公會透過定期會議進行交流並建立相關機制。三、請工具機公會蒐集會員廠商針對鋼價飆漲之具體案例進行彙整，並反應至鋼鐵公會，請中鋼會同鋼鐵公會就各別廠商問題進行解決等三共識。

許文憲會後感謝沈榮津副院長出面，居中溝通協調各方，共同為台灣產業打拼。

許文憲、魏燦文都表示，可以接受中鋼董事長翁朝棟的說法，也期盼中鋼要有所作為，不要呼攏業者。

(工商 )