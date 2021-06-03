國內本土疫情嚴峻，最早發現群聚的萬華區因有阿公店茶室、飲酒店及茶藝館等娛樂產業，成為這波疫情的重災區，節目《震震有詞》邀請資深媒體人丁學偉、林裕豐和兩性專家H，探討阿公店的魅力到底多大，能讓確診者念念不忘。

資深媒體人林裕豐分析，「很多人搞不懂清茶室跟阿公店，清茶真的是喝茶，阿公店是喝酒」他表示到阿公店會先拿出300塊，酒錢另計約300元，基本消費600，不能挑小姐，因為店家希望大家坐公檯，「10分鐘就轉走，你馬上每家店都被感染到（病毒）」。

資深媒體人丁學偉接著表示，阿公店除了有大齡小姐，還有來自大陸、東南亞的年輕女生，她們敢玩到「台灣有陣子很多酒店都全部被越南妹打趴」，主持人謝震武好奇有多敢玩？丁學偉直言：「越南妹進去10分鐘，她沒有脫光不行，比較隱密的很敢玩，像阿公店她們常穿那種緊身的洋裝，裡面什麼都不穿，就開始喊拳，你手就到處亂摸。」他繼續爆料：「熟門路的老司機都知道，只要小費一丟下去，你要怎樣都隨便你。」而且警察都查不到，因為店家都登記飲食店。不過，丁學偉說小房間通常很暗、看不清楚小姐的真實樣貌，朋友有次辦完事打開燈，驚見小姐的嘴巴凹陷，不停在找假牙。

丁學偉加碼揭露阿公店的5種暗黑玩法，「『毛台酒』、『連體嬰』、『冰火五重天』、『山泉酒』、『螞蟻上樹』」兩性作家H接著補充另一種玩法「吃飯配鮑魚」，尋芳客吃飯時邊錄影、邊「用手夾鮑魚」，尺度相當開；只不過有些小姐為了衝業績，會拚命勸酒，最後帳單一看，喝酒的錢遠高於小姐的鐘點費。

疫情升溫後，北部的店家全面停業，阿公店的小姐們為了求生存，逐漸地下化或往南移動，恐成為疫情的破口，節目中謝震武勸導民眾要共體時艱，做好社交安全距離，一起走過疫情高峰。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

震震有詞489完整版 - 阿公店玩很大！色交距離太近引爆疫情危機！

(中時新聞網)