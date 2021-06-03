例行賽MVP熱門候選人東契奇，今天又開掛了，全場出手37次命中17球，其中包含6個三分砲，繳出42分、14助攻、8籃板的準大三元成績單，幫助獨行俠105比100鑿沉快艇，取得3比2聽牌優勢。

這個對戰組合相當戲劇化，例行賽戰績略遜的獨行俠，前兩場客場都贏得勝利，眼看很有機會上演下駟擊敗上駟的戲碼，沒想到卻在回到主場後崩盤連輸兩場，導致雙方戰成2比2平手。

今天獨行俠又前往洛杉磯踢館，結果又打出高昂氣勢，帶著一路領先的優勢來到第四節，而且還取得14分領先優勢，然而戰局又在此刻出現變化，里歐納德與保羅喬治聯手吹起反攻號角，將比數追成91比95，可惜欠缺臨門一腳，提姆哈達威和波爾津吉斯分別飆進三分球，獨行俠再次拉開雙位數差距。

不肯認輸的快艇，馬可斯莫里斯與里歐納德先後出手破網，快艇又追成100比101，剩下9.7秒巴坦出手落空，快艇只能祭出犯規戰術，提姆哈達威兩罰俱中，獨行俠3分領先，里歐納德搶投三分球失手，賈許里查生兩罰得手結束比賽。

獨行俠除了東契奇外，只有提姆哈達威得分超過雙位數，他貢獻了20分、7籃板，但波爾津吉斯、芬利、賈許里查生等人都在關鍵時刻有建樹，獨行俠才得以驚險保住勝果。

功虧一簣的快艇，雖有5人得分上雙，但在防守東契奇這方面卻是全面失敗，保羅喬治23分、10籃板、6助攻，里歐納德20分、5籃板、5助攻，雷吉傑克生20分，馬可斯莫里斯16分、7籃板，巴坦10分、7籃板。

(中時 )